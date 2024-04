Waldhausens Sibal bezwingt Kautzen

Spielberichte

1. Klasse Waldviertel: Mit einem knappen 2:1 endete das Match vor 120 Besuchern zwischen dem SV Waldhausen und Kautzen an diesem 20. Spieltag. Hundertprozentig überzeugen konnte Waldhausen dabei jedoch nicht. Das Hinspiel hatte der Tabellenprimus erfolgreich gestalten und mit 2:0 gewinnen können.

Die Gastgeber fanden schnell in die Partie. Dominik Sibal brachte sein Team in der siebten Minute nach vorn. Danach blieb das Spiel weiterhin offen. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war.

Sibal macht den Aufstieg greifbar

Das 2:0 für den SV Waldhausen (NÖ) stellte wieder Sibal sicher. In der 90. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. In der Nachspielzeit (92.) gelang Dominik Zuba der Anschlusstreffer für den USV Kautzen. Letzten Endes ging der SV Waldhausen im Duell mit den Gästen als Sieger hervor.

Die errungenen drei Zähler gingen für Waldhausen einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Der Defensivverbund der Heimmannschaft ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst 25 kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. Mit dem Sieg baute der SV Waldhausen die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte der SV Waldhausen (NÖ) elf Siege, vier Remis und kassierte erst fünf Niederlagen.

Trotz der Niederlage belegt Kautzen weiterhin den neunten Tabellenplatz. Acht Siege, drei Remis und neun Niederlagen hat der USV Kautzen momentan auf dem Konto.

Am Samstag muss Waldhausen beim SCU Koller Nondorf ran, zeitgleich wird Kautzen vom SV Weitra in Empfang genommen.

1. Klasse Waldviertel: SV Waldhausen (NÖ) – USV Kautzen, 2:1 (1:0)

92 Dominik Zuba 2:1

90 Dominik Sibal 2:0

7 Dominik Sibal 1:0

