SV Waldhausen überrollt Albrechtsberg

Spielberichte

Details Sonntag, 21. April 2024 01:48

1. Klasse Waldviertel: Etwas mehr als 150 Zuschauer wollten sich dieses Spiel der 19. Runde nicht entgehen lassen. Der SV Waldhausen (NÖ) erteilte dem SV Albrechtsberg eine Lehrstunde und gewann mit 5:0. Für beide Mannschaften war beim 2:2 im Hinspiel punktmäßig der gleiche Ertrag herausgesprungen.

Etwas mehr als zwanzig Minuten lang konnten die Gastgeber die Null halten. Für den Führungstreffer des SV Waldhausen zeichnete Dominik Sibal verantwortlich (23.). Tomas Kirchner erhöhte für den Gast auf 2:0 (31.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Nach einer Stunde war alles entschieden

Mit dem 3:0 von Andreas Kolm für Waldhausen war das Spiel eigentlich schon entschieden (60.). Für das 4:0 des SV Waldhausen (NÖ) sorgte Michal Schön, der in Minute 65 zur Stelle war. Der Treffer von Daniel Gutmann in der 77. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Aufstieg. Der SV Waldhausen überrannte Albrechtsberg förmlich mit fünf Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Durch diese Niederlage fällt der SV Albrechtsberg in der Tabelle auf Platz vier zurück. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte die Heimmannschaft nur sechs Zähler.

Nach diesem Erfolg steht Waldhausen auf dem zweiten Platz der 1. Klasse Waldviertel. Der SV Waldhausen (NÖ) präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 48 geschossene Treffer gehen auf das Konto des SV Waldhausen.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zehn Siege ein.

Am kommenden Samstag tritt Albrechtsberg beim SCU Koller Nondorf an, während Waldhausen einen Tag zuvor den USV Kautzen empfängt.

1. Klasse Waldviertel: SV Albrechtsberg – SV Waldhausen (NÖ), 0:5 (0:2)

77 Daniel Gutmann 0:5

65 Michal Schön 0:4

60 Andreas Kolm 0:3

31 Tomas Kirchner 0:2

23 Dominik Sibal 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.