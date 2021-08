Pfaffenschlag lässt sich von Raxendorf überrumpeln

Details Sonntag, 22. August 2021 06:19

1. Klasse Waldviertel: Rund 80 Zuschauer fanden sich ein, um am zweiten Spieltag das Spiel zwischen dem USV Raxendorf und dem SC Pfaffenschlag zu sehen. Der SC Pfaffenschlag hat den Start ins neue Fußballjahr nach zwei Misserfolgen am Stück in den Sand gesetzt. In Raxendorf musste diesmal eine 1:7-Niederlage verdaut werden.

Die Gastgeber begannen überfallsartig! Gleich zu Spielbeginn traf der USV Raxendorf zur frühen 1:0-Führung (1.). Daniel Simicek sorgte mit einem lupenreinen Hattrick für das 4:0 (10./22./25.) aus der Perspektive des Gastgebers. Die Nummer 9 der Raxendorfer führte sein Team heute beinahe im Alleingang zum Erfolg: Mit dem 5:0 war er schon das vierte Mal an diesem Tag erfolgreich (40.). Kurz vor der Pause traf Tomas Vokaty für Pfaffenschlag (45.) zum 5:1. Raxendorf hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung.

Lupenreiner Hattrick von Simicek

Der sechste Streich des USV Raxendorf war Lukas Bayerl vorbehalten (61.). Tobias Geyer besorgte in der Schlussphase schließlich den siebten Treffer für Raxendorf (78.). Mit dem Spielende fuhr Raxendorf einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für den SC Pfaffenschlag klar, dass gegen den USV Raxendorf heute kein Kraut gewachsen war.

Raxendorf reklamiert mit diesem Sieg einen Sprung in der Tabelle für sich. Der USV Raxendorf rangiert zu diesem frühen Saisonzeitpunkt nun auf dem ersten Platz.

Der SC Pfaffenschlag steht nach zwei Spieltagen noch ohne Punkte da und liegt am Tabellenende.

1. Klasse Waldviertel: USV Raxendorf – SC Pfaffenschlag, 7:1 (5:1)

1 Jakub Býma 1:0

10 Daniel Simicek 2:0

22 Daniel Simicek 3:0

25 Daniel Simicek 4:0

40 Daniel Simicek 5:0

45 Tomas Vokaty 5:1

61 Lukas Bayerl 6:1

78 Tobias Geyer 7:1

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!