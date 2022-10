Erfolgsserie des USV Dobersberg setzt sich gegen Brand-Nagelberg fort

Details Montag, 17. Oktober 2022 00:27

1. Klasse Waldviertel: Etwa 150 Zuschauer wollten sich das Spiel der 10. Runde nicht entgehen lassen. Der USV Raika Dobersberg kam am Sonntag zu einem 4:2-Erfolg gegen die USV Brand-Nagelberg. Der USV Dobersberg hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen.

Pascal Kamhuber traf nach einem Abspielfehler der Gastgeber vor 150 Besuchern früh zum 1:0 (3.). Mathias Wanko beförderte das Leder zum 1:1 von Dobersberg in die Maschen (21.). Der Treffer zum 2:1 sicherte Brand-Nagelberg nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Kamhuber in diesem Spiel (27.) und wieder lauerte er auf einen Fehler im Spielaufbau. Stefan Datler nutzte den Eckball für den USV Raika Dobersberg und beförderte in der 36. Minute das Leder per Kopf zum 2:2 ins Netz. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Der USV Dobersberg stellte mit dem 3:2 in der 54. Minute die Weichen auf Sieg, nachdem Dominic Kühhas nach einem Freistoß abstaubte. Dobersberg konterte auf eigener Anlage und Michael Schmitmaier versenkte die Kugel per Kopf zum 4:2 für die Heimmannschaft (71.). Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 4:2 zugunsten des Spitzenreiters.

Auch Brand-Nagelberg kann Dobersberg nicht stoppen

Wer soll Dobersberg noch stoppen? Der USV Raika Dobersberg verbuchte gegen die USV Brand-Nagelberg die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 1. Klasse Waldviertel weiter an. Erfolgsgarant des USV Dobersberg ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 29 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Nur einmal gab sich der USV Dobersberg bisher geschlagen. Mit vier Siegen in Folge ist Dobersberg so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Brand-Nagelberg findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Vier Siege, ein Remis und vier Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto. Die USV Brand-Nagelberg taumelt durch die vierte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Am nächsten Samstag reist der USV Raika Dobersberg zum USV Kautzen, zeitgleich empfängt Brand-Nagelberg den 1. SV Appel Vitis.

1. Klasse Waldviertel: USV Raika Dobersberg – USV Brand-Nagelberg, 4:2 (2:2)

71 Michael Schmitmaier 4:2

54 Dominic Kuehhas 3:2

36 Stefan Datler 2:2

27 Pascal Kamhuber 1:2

21 Mathias Wanko 1:1

3 Pascal Kamhuber 0:1