FC Ober-Grafendorf: "Nagle keine Platzierungen an die Wand"

1. Klasse West-Mitte

Details Donnerstag, 15. Februar 2024 09:29

Der FC Ober-Grafendorf hat im Herbst in der 1. Klasse West-Mitte letztlich eine sehr gute Performance abgeliefert. Begonnen hat die Saison jedoch mit einigen Rückschlägen, weshalb man nach der fünften Runde auch einen Trainerwechsel vorgenommen hat. Seit Michael Bachel das Trainer-Zepter schwingt, ist der Erfolg nach Ober-Grafendorf zurückgekehrt, hat die Mannschaft sieben von acht Spielen für sich entscheiden können. Der Coach stellt diesbezüglich jedoch nicht sich, sondern die Mannschaft in den Vordergrund, attestiert ihr Qualität. Ligaportal hat sich ausführlich mit Michael Bachel unterhalten.

Ligaportal: Herr Bachel, wie fällt Ihr Fazit zur abgelaufenen Herbstsaison aus?

Michael Bachel: Ich bin zufrieden. Ich habe die Mannschaft erst nach der fünften Runde übernommen und sie hat dann sieben von acht Spielen gewonnen, was soll ich da großartig sagen. Die gleiche Mannschaft hat in acht Runden also 21 Punkte geholt, das ist ein Zeichen, dass sie Qualität hat, sonst würde man diese Punkte nicht holen. Ich habe nur an kleinen Rädchen gedreht, wo ich mir erhofft hatte, dass das eine oder andere besser funktioniert. Das waren nur Kleinigkeiten, aber wenn du viele Kleinigkeiten hast und das meiste davon umgesetzt wird, muss man sehr zufrieden sein, wenn man diese Ausbeute betrachtet.

Ligaportal: Gibt es Themenfelder, innerhalb derer man sich noch verbessern will?

Michael Bachel: Wir wollen flexibler werden in unserer Spielweise, wollen das eine oder andere System dazu einstudieren und uns natürlich in Bereichen, in denen wir noch Schwächen hatten, verbessern. Es gilt, die Stärken zu stärken und die Schwächen zu verbessern.

Ligaportal: Was hat sich über den Winter im Kader getan?

Michael Bachel: Wir hatten die Zugänge Kristian Fras und Luca Fuchssteiner, Abgang ist Miso Pejic. Fabian Diendorfer ist nach Verletzungspause zurückgekommen.

Ligaportal: Wie zufrieden kann man bis jetzt mit der Vorbereitung sein?

Michael Bachel: Es ist natürlich nur eine Momentaufnahme, wir hatten noch nicht so viel Vorbereitung, dass wir jetzt schon großartig darüber sprechen könnten. So haben wir ein Testspiel gewonnen, eines verloren. Wie es so ist, probierst du halt viele Sachen, setzt den gesamten Kader ein, experimentierst ein bisschen. Die Ergebnisse sind in der Vorbereitung für mich nicht das Maß aller Dinge. Ich bin Einsatz und Bereitschaft der Mannschaft sehr zufrieden, es ziehen alle mit.

Ligaportal: Abschließend sollten wir noch über die Ziele sprechen.

Michael Bachel: Das Ziel ist ganz klar, von Runde zu Runde zu schauen und so viele Punkte wie möglich mitzunehmen. Als Trainer habe ich schon den Anspruch, jedes Spiel gewinnen zu wollen, das ist das normale Ziel. Wir wollen von Runde zu Runde das Beste machen und Idealfall versuchen, jedes Spiel zu gewinnen. Ob das realistisch ist oder nicht, sei dahingestellt, aber man muss mit der Einstellung reingehen, jedes Spiel zu gewinnen, egal wer der Gegner ist, sonst braucht man gar nicht hinzufahren. Ich nagle keine Platzierungen an die Wand, es gibt keine Zielvorgabe des Vereins, keine Meistervorgaben. Ich sage auch immer, einen Meister kannst du nicht planen, der Meister passiert.