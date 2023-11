FCU Gerersdorf/Ebersdorf: „Mit Frenkie Schinkels den Klassenerhalt sichern – am besten so schnell wie möglich“

Details Mittwoch, 15. November 2023 17:59

Der FCU Gerersdorf/Ebersdorf steht in der 1. Klasse West-Mitte nach Ende der Hinrunde mit 13 Punkten auf Platz zehn. Der Abstand nach unten ist allerdings nicht wirklich groß, und deshalb setzt man alles daran, die Liga halten zu können. Nachdem das bisherige Trainerteam einige Runden vor Ende des Herbstdurchgangs das Amt zur Verfügung gestellt hat, hat Erol Yidirim interimistisch das Training geleitet. In der Rückrunde wird niemand Geringerer als Frenkie Schinkels den Trainerstuhl besetzen und versuchen, die Ziele des Vereins umzusetzen.

Sehr geehrter Herr Mag. Haiderer, Sie konnten für Ihren Verein Frenkie Schinkels als Trainer gewinnen. Wie kam es dazu, und was erwarten Sie vom neuen Trainer? Warum die Trennung vom bisherigen Trainer?



Obmann Mag. Franz Haiderer: Ja, das stimmt. Nachdem wir in der Hinrunde ganz gut gestartet sind, lief es ab Mitte September nicht mehr so glücklich. Unser Trainer Daniel Bayer wusste dann nicht mehr so recht, wie es weitergehen soll, und hat uns mitgeteilt, dass es besser wäre, seine Position neu zu besetzen. Von unserer Seite aus war es nicht notwendig, aber wenn der Trainer keine Lösungen mehr findet und meint, es sei besser, mit einem Neuen weiterzumachen, dann müssen wir das akzeptieren. Da unser Spieler Lucas Cepera privat bereits Kontakt mit Frenkie Schinkel hatte und auch Mario Bertl geschäftlich mit ihm zu tun hatte, kam es zu Gesprächen. Herr Schinkels hat sein Interesse bekundet und uns dann auch zugesagt. Wir haben uns vorerst darauf geeinigt, es bis zum Ende der Saison anzuschauen und dann zu entscheiden, ob die Zusammenarbeit fortgesetzt wird.



Was sind die konkreten Ziele für die laufende Saison bzw. die Rückrunde?



Obmann Mag. Franz Haiderer: Wir haben in der letzten Runde noch einmal drei Punkte geholt und uns auf den zehnten Platz gesetzt. Wir wollen auf jeden Fall die Klasse halten und uns am besten so schnell wie möglich vom Abstiegskampf befreien.

„Wir haben gute und erfahrene Spieler in unseren Reihen“

In welchen Bereichen sind Sie mit der Mannschaft zufrieden gewesen, und wo sehen Sie noch Handlungsbedarf?



Obmann Mag. Franz Haiderer: Wir haben sehr gute Spieler in unseren Reihen, die auch Ahnung haben und guten Fußball spielen können. Spieler wie Daniel Bayer, Mario Reicher, Alexander Drinegger oder Markus Wurm, um nur einige zu nennen, haben viel Erfahrung und wissen, worum es geht. Warum es dann nicht ganz nach Wunsch geklappt hat, ist eigentlich ein Rätsel. Wir haben viele gute Spiele abgeliefert, aber oft durch Eigenfehler oder Pech nur knapp verloren. Gegen Pottenbrunn beispielsweise haben wir nur 0:1 verloren. Da hätten wir mindestens ein Unentschieden verdient. Gegen Alpenvorland glaube ich, hatten wir 80 % Ballbesitz und waren die bessere Mannschaft. Dann sind wir auf deren Anlage in die Konter gelaufen, und dann verlierst du eben mit 2:3. Gegen Hafnerbach, die gut besetzt sind, haben wir gut mitgehalten, aber dann wieder verloren. Man muss auch zugeben, dass wir im Offensivbereich etwas schwächer besetzt sind, und da liegt auf jeden Fall unser Hauptaugenmerk, uns dort zu verstärken.



Gibt es bereits fixe Abgänge/Zugänge? Wurden Transfers getätigt?



Obmann Mag. Franz Haiderer: Daniel Bayer hat mir zugesagt, dass er weitermacht. Innenverteidiger Mario Bertl möchte aufhören. Da werden wir uns wohl auch noch um einen Verteidiger umsehen. Mario Reicher will sich neu orientieren und eventuell noch einmal in der 2. Klasse durchstarten. Ansonsten bleibt der jetzige Kader unverändert.



Wie sehen Sie die Konkurrenz in der Liga? Wer denken Sie wird das Meisterrennen machen?



Obmann Mag. Franz Haiderer: Ich denke, Purkersdorf steht nicht umsonst auf Platz eins und ist Herbstmeister geworden. Die haben eine starke Truppe, und ich denke, sie werden es schaffen. Mir persönlich ist es sogar recht, da der Anfahrtsweg nach Purkersdorf sicher der weiteste ist (lacht), und ich glaube, sie würden sich auch freuen, kürzere Wege zu haben. Karlstetten oder Ober-Grafendorf sind sicher auch stark und werden oben weiter mitspielen.



Was trauen Sie unserem Nationalteam bei der EURO 2024 in Deutschland zu?



Obmann Mag. Franz Haiderer: Ich denke, wir haben eine gute Mannschaft und einen sehr guten Trainer. Es kommt sicher auf die Gruppengegner an. Aber wenn alles gut läuft, traue ich ihnen das Achtelfinale, mit etwas Glück auch das Viertelfinale zu.

