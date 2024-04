FC Purkersdorf bekommt bei der TSU Hafnerbach Dämpfer

Spielberichte

Details Samstag, 27. April 2024 01:38

1. Klasse West-Mitte: TSU Hafnerbach stellte FC Purkersdorf ein Bein und schickte den Tabellenprimus mit 2:0 nach Hause. Mit breiter Brust war FC Purkersdorf zum Duell mit Hafnerbach angetreten – der Spielverlauf vor 250 Zuschauern ließ bei Purkersdorf jedoch Ernüchterung zurück. FC Purkersdorf war im Hinspiel gegen TSU Förthof Hafnerbach zu einem knappen 1:0-Sieg gekommen.

Schon mit der ersten Aktion wurden die Gäste gefährlich (1.). In Minute 27 scheiterte der Tabellenführer an der Querlatte.

Nächste top Chance für Purkersdorf.an die Latte! elnes, Ticker-Reporter

Ehe der Schiedsrichter die Akteure zur Pause bat, erzielte Luigi Neacsu aufseiten von TSU Hafnerbach das 1:0 (41.). Zur Pause wusste die Heimmannschaft eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Rote Karte als Vorentscheidung

In der Schlussphase kam noch einmal Würze in die Begegnung. Danijel Romic von Purkersdorf wurde mit glatt Rot des Feldes verwiesen (77., Tätlichkeit). In derselben Minute hatte Matus Jorik von Hafnerbach die Ampelkarte kassiert. TSU Förthof Hafnerbach baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Jozef Tirer in der 94. Minute per Freistoß zum 2:0 traf. Letzten Endes holte TSU Hafnerbach gegen FC Purkersdorf drei Zähler.

Die drei Punkte brachten für Hafnerbach keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Die Angriffsreihe von TSU Förthof Hafnerbach lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 46 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Zehn Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat TSU Hafnerbach momentan auf dem Konto.

13 Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat FC Purkersdorf derzeit auf dem Konto. Mit dem Gewinnen tun sich die Gäste weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Am nächsten Freitag reist Hafnerbach zum SV Karlstetten/Neidling, zeitgleich empfängt Purkersdorf die USG Alpenvorland.

1. Klasse West-Mitte: TSU Förthof Hafnerbach – FC Purkersdorf, 2:0 (1:0)

94 Jozef Tirer 2:0

41 Luigi Neacsu 1:0

1. Klasse West-Mitte: TSU Förthof Hafnerbach – FC Purkersdorf, 2:0 (1:0)

94 Jozef Tirer 2:0

41 Luigi Neacsu 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.