Kein Sieger zwischen Gerersdorf/E. und Alpenvorland

Details Montag, 07. November 2022 00:32

1. Klasse West-Mitte: Vor rund 100 Besuchern ging dieses Spiel der 13. Runde über die Bühne. Der FCU Gerersdorf/E. und die USG Alpenvorland teilten sich an diesem Spieltag die Punkte. Das Match endete mit einem 2:2. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider.

Das Spiel begann praktisch mit einem Elfmeter. Marko Kolundzija brachte den FCU Gerersdorf/E. in der vierten Spielminute vom Punkt in Führung. Mit einem Tor Vorsprung für das Heimteam ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. Die zweite Halbzeit begann nun für die Gäste nach Maß. Für das 1:1 der USG Alpenvorland zeichnete Martin Slabjar verantwortlich (50.). Simon Kalkus traf dann sogar zum 2:1 zugunsten der Gäste (59.). Gerersdorf gelang mithilfe der USG Alpenvorland der Ausgleich, als Matthias Schrittwieser das Leder in das eigene Tor lenkte (72.). Die 2:2-Punkteteilung war letztlich besiegelt, als der Referee die Partie nach 90 Minuten abpfiff.

Gerersdorf/E. schiebt sich auf Rang sieben

Der FCU Gerersdorf/E. verlor mit den letzten Spielen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den vorherigen fünf Begegnungen nur vier Punkte ein.

Die USG Alpenvorland muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Zwei Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen: Die USG Alpenvorland kann einfach nicht gewinnen.

Mit diesem Unentschieden verpasste Gerersdorf die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. In der Tabelle verbesserte sich der FCU Gerersdorf/E. trotzdem und steht nun auf Rang sieben. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Der FCU Gerersdorf/E. verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und ist das nächste Mal am 26.03.2023 beim Sportclub Kirchberg an der Pielach wieder gefordert.

1. Klasse West-Mitte: FCU Gerersdorf/E. – USG Alpenvorland, 2:2 (1:0)

72 Eigentor durch Matthias Schrittwieser 2:2

59 Simon Kalkus 1:2

50 Martin Slabjar 1:1

4 Marko Kolundzija 1:0