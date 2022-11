Der FC Kapelln vergibt gegen Kirchberg/P. eine 2:0-Führung

Details Sonntag, 06. November 2022 00:48

1. Klasse West-Mitte: Vor mehr als 120 Zuschauern kam es am Samstag zum Duell zwischen dem SC Kirchberg/P. und dem FC Kapelln. Beim SC Kirchberg/P. holte sich der FC Kapelln eine 3:5-Schlappe ab. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich der SC Kirchberg die Nase vorn.

Die Gäste begannen effektiv. Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der FC Kapelln bereits in Front. Daniel Boros markierte in der dritten Minute die Führung. Die Gäste machten weiter Druck und erhöhten den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Richard Modrovics (6.). Danach flachte das Spiel zusehens ab. Michael Bertl traf in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit noch zum 2:1 (45+2.). Komfortabel war die Pausenführung des FC Kapelln nicht, aber immerhin ging der FC Kapelln mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen. In Halbzeit zwei sollten mehr Tore fallen. Frantisek Hecko glich kurz nach Wiederbeginn für den Sportclub Kirchberg an der Pielach aus (47.). Der Treffer zum 3:2 sicherte dem FC Kapelln nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Modrovics in diesem Spiel (55.). Der SC Kirchberg/P. hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Leonardo Batista den 3:3-Ausgleich (60.). In Minute 72 bejubelte der SC Kirchberg das 4:3 durch Mathias Daxböck. Leonardo Batista setzte mit dem 5:3 in Minute 91 den Schlusspunkt in diesem Spiel. Der FC Kapelln hatte alle Trümpfe in der Hand, verspielte im Verlauf jedoch eine komfortable Führung und büßte letztlich eine bittere Niederlage ein.

Kirchberg/P. sichert Platz vier ab

Der Sportclub Kirchberg an der Pielach stabilisiert nach dem Erfolg über den FC Kapelln die eigene Position im Klassement. Der SC Kirchberg/P. knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte der SC Kirchberg sieben Siege, drei Unentschieden und kassierte nur drei Niederlagen. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte der Sportclub Kirchberg an der Pielach nur sieben Zähler.

Trotz der Niederlage belegt der FC Kapelln weiterhin den sechsten Tabellenplatz. Fünf Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat der FC Kapelln derzeit auf dem Konto.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 26.03.2023 empfängt der SC Kirchberg/P. dann im nächsten Spiel den FCU Gerersdorf/E, während der FC Kapelln am gleichen Tag beim FC Ober-Grafendorf antritt.

1. Klasse West-Mitte: Sportclub Kirchberg an der Pielach – FC Kapelln, 5:3 (1:2)

91 Leonardo Batista 5:3

72 Mathias Daxboeck 4:3

60 Leonardo Batista 3:3

55 Richard Modrovics 2:3

47 Frantisek Hecko 2:2

47 Michael Bertl 1:2

6 Richard Modrovics 0:2

3 Daniel Boros 0:1