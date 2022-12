„Dürfen nicht unzufrieden sein!“ - Robert Doppler vom SV Petzenkirchen im Interview

Details Montag, 05. Dezember 2022 13:17

Mit 24 Zählern und dem fünften Tabellenrang im Gepäck liegt der SV Petzenkirchen im guten Mittelfeld der 1.Klasse West. Nachdem es in den ersten drei Runden nicht nach Wunsch verlaufen ist, kam der SV Petzenkirchen immer besser in Fahrt. Der Sportliche Leiter Robert Doppler resümiert die abgelaufene Hinrunde und gibt einen Ausblick auf die Rückrunde.

Ligaportal: Wir würden Sie die Hinrunde beschreiben und welches Fazit ziehen Sie nach der ersten Saisonhälfte?

Doppler: „Wir haben einen Fehlstart hingelegt. Nach drei Runden mit nur zwei Punkte dazustehen, war natürlich nicht in unserem Sinne. Danach konnten wir mit dem Unentschieden gegen Waidhofen sehen, dass jede Menge Potenzial in der Mannschaft steckt und wir nur in unseren Leistungen konstanter werden müssen. Im Nachhinein gesehen, wäre natürlich mehr drinnen gewesen, weil wir vor allem gegen die ersten drei nicht verloren haben, dafür gegen andere Mannschaften unsere Leistung nicht auf den Platz brachten und Punkte liegen ließen. Generell ist es so, dass wir gegen starke Mannschaften besser auftreten. In Anbetracht der Tatsache, dass auch die ein oder andere Verletzung hinzugekommen ist, dürfen wir allerdings nicht unzufrieden sein."

Ligaportal: Werdet Ihr Transfers tätigen, verlassen Spieler den Verein in der Winterpause?

Doppler: „Fix ist, dass unser Legionär Filip Cernak den Verein verlassen wird, für ihn werden wir wahrscheinlich einen Ersatz holen, spruchreif ist allerdings noch nichts, weil wir uns diesbezüglich noch in Gesprächen befinden. Ob uns andere Spieler noch verlassen möchten, weiß ich noch nicht."

Ligaportal: Was sind eure Ziele fürs Frühjahr?

Doppler: „Natürlich hat jeder das Ziel am Ende soweit wie möglich, oben zu stehen. Wir brauchen uns vor keinen zu verstecken, sollten aber in unseren Leistungen noch konstanter werden. Von einer genauen Platzierung oder Punkteanzahl zu sprechen, wäre vermessen, aber ungefähr dort wo wir jetzt sind, wollen wir auch bleiben. Nach oben hin ist es immer Kür."

Ligaportal: Wie sehen Sie den Titelkampf in der 1.Klasse West, wer wird sich am Ende durchsetzen?

Doppler: „Im Fußball ist immer alles möglich, aber ich glaube wenn Waidhofen im Winter nicht an Qualität verliert, wird die Sache gegessen sein, es sei denn ein anderer Verein versucht noch gewaltig aufzurüsten. Da benötigt es aber meistens immer eine gewisse Zeit bis sich eine Mannschaft eingespielt hat."