Später Treffer bringt Neuhofen den Sieg über Ybbsitz

1. Klasse West: Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das die Union Neuhofen mit 2:1 gegen Ybbsitz gewann. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen.



Nach zwanzig Minuten war die anfängliche Abtastphase vorbei. Mate Kantor traf vor 120 Besuchern per Strafstoß zum 1:0 (20.). Zur Pause wusste Neuhofen eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Das 1:1 des SCU Ybbsitz stellte Felix Wodicka sicher (74.). Der Union Neuhofen Fußball gelang der Führungstreffer in der Nachspielzeit (94.). Schließlich sprang für den Gastgeber gegen Ybbsitz ein Dreier heraus.

Später Siegtreffer

Die Union Neuhofen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Im letzten Match der Hinrunde tat Neuhofen etwas fürs Selbstbewusstsein, strich drei Zähler ein und steht nun auf Platz elf. Die Union Neuhofen Fußball bessert ihre eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, zwei Unentschieden und acht Pleiten. Die Union Neuhofen beendete die Serie von vier Spielen ohne Sieg.

Den Kampf um die Klasse geht der SCU Ybbsitz in der Rückrunde von der 13. Position an. Die Offensive des Gasts strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass Ybbsitz bis jetzt erst 22 Treffer erzielte. Der SCU Ybbsitz musste sich nun schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Ybbsitz insgesamt auch nur zwei Siege und vier Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Der SCU Ybbsitz überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 10.03.2024 empfängt Neuhofen dann im nächsten Spiel den USC Biberbach, während Ybbsitz am gleichen Tag bei der Union Haag antritt.

1. Klasse West: Union Neuhofen Fußball – SCU Ybbsitz, 2:1 (1:0)

94 Oliver Koessl 2:1

74 Felix Wodicka 1:1

20 Mate Kantor 1:0

