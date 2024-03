Ybbsitz glückt bei Union Haag nur der Ehrentreffer

Spielberichte

Details Sonntag, 10. März 2024 10:29

1. Klasse West: Fast 280 Besucher kamen zum Rückrundenauftakt nach Haag. Bei der Union Haag gab es für den SCU Ybbsitz nichts zu holen. Der Tabellenletzte verlor das Spiel mit 1:4. Haag ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Ybbsitz einen klaren Erfolg. Im ersten Vergleich der Saison waren die drei Punkte nach einem 3:1 auf das Konto des SCU Ybbsitz gegangen.

Die Union Haag erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Robin Mayrhofer traf in der fünften Minute zur frühen Führung. Der Gastgeber erzielte in der 21. Minute durch Marco Mayrhofer das 2:0.

Schöllhammer mit perfekter Übersicht auf Mayrhofer Robin der scheitert zuerst an der Latte, Big-Brother Mayrhofer Marco steht richtig und staubt ab zum 2:0. Forrest11Gump, Ticker-Reporter

Nach 35 Minuten scheiterte Robin Mayrhofer per Kopf. Die Gastgeber erspielten sich somit einem sicheren Vorsprung und waren auch präsenter als der Gegner aus Ybbsitz. Die Gäste versuchten es mit weiten und hohen Bällen, die den Hausherren aber keine Probleme bereiteten. Die Hintermannschaft von Ybbsitz ließ aber bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen.

Doppelschlag machte alles klar

Die erste Chance in Halbzeit zwei hatten die Gäste nach 49 Minuten, doch der Ball landete im Außennetz. Dann konnte sich auch Haags Schlussmann Christoph Stölnberger auszeichnen (59.).

Gute Möglichkeit der Gäste die Nr. 16 kommt komplett plank zum Schuss, Stöllnberger der Tormann der Heimelf mit einer Mörderparade! Forrest11Gump, Ticker-Reporter

Für das 3:0 von Haag sorgte Manuel Gratzl, der in Minute 66 zur Stelle war. In der 67. Minute legte die Union Haag zum 4:0 nach. In der Schlussphase gelang Felix Wodicka noch der Ehrentreffer für den SCU Ybbsitz (77.).

Eckball-Kopfball-Tor, Stöllnberger der Heimtormann ohne Chance! Forrest11Gump, Ticker-Reporter

Ein starker Auftritt ermöglichte Haag am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Ybbsitz.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte die Union Haag im Klassement nach vorne und belegt jetzt den achten Tabellenplatz. Die Offensivabteilung von Haag funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 38-mal zu. Die Union Haag verbuchte insgesamt sechs Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen. Nach vier sieglosen Spielen ist Haag wieder in der Erfolgsspur.

Nach der empfindlichen Schlappe steckt der SCU Ybbsitz weiter im Schlamassel. Wo bei den Gästen der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 23 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Ybbsitz kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf neun summiert. Ansonsten stehen noch zwei Siege und vier Unentschieden in der Bilanz. In den letzten Partien hatte der SCU Ybbsitz kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Am kommenden Freitag tritt die Union Haag beim USC Biberbach an, während Ybbsitz einen Tag später den SCU Günther St.Georgen/Y empfängt.

1. Klasse West: Union Haag – SCU Ybbsitz, 4:1 (2:0)

77 Felix Wodicka 4:1

67 Peter Schoellhammer 4:0

66 Manuel Gratzl 3:0

21 Marco Mayrhofer 2:0

5 Robin Mayrhofer 1:0

