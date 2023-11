Erfolgsserie des SV Petzenkirchen setzt sich gegen SCU St. Georgen/Y. fort

Details Sonntag, 12. November 2023 00:01

1. Klasse West: Etwa 150 Zuschauer kamen in die "Badshop-Austria-Arena" nach St. Georgen/Ybbsfeld. Der SCU Günther St.Georgen/Y und der SV Volksbank Haubi's Petzenkirchen-Bergland lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:5 endete. Die Überraschung blieb aus, sodass der SCU St. Georgen/Y. eine Niederlage kassierte.

Zwanzig MInuten lang hielt die Null auf beiden Seiten. Marcel Doppler brachte sein Team in der 22. Minute per Strafstoß nach vorn. Aus der Ruhe ließ sich St. Georgen/Y. nicht bringen. Stefan Rafetzeder erzielte wenig später den Ausgleich per direktem Freistoß (24.).

Tor, Toor, Tooor für SCU Günther St.Georgen/Y zum 1:1. Nummer 9 trifft durch einen Freistoß seitlich aus 20 Meter perfekt in den Winkel. PHLPP, Ticker-Reporter

Wieder nur sechs Minuten später jubelten die Gäste erneut. Das 2:1 des SV Petzenkirchen stellte Manuel Mayer sicher (30.). Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit gelang Simon Braunauer per Freistoß das 3:1 zugunsten des Gasts (45.).

Rote Karte (SCU Günther St.Georgen/Y) für: Der Trainer beschwert sich in der Pause beim Schiri und bekommt sofort Rot. PHLPP, Ticker-Reporter

Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Schlussminuten brachten nochmal Spannung

Lukas Wutzl verkürzte für den SCU Günther St.Georgen/Y später in der 54. Minute auf 2:3 und wieder war es ein Freistoß. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Doppler schnürte einen Doppelpack (71./85.), sodass Petzenkirchen fortan mit 5:2 führte.

Tor, Toor, Tooor für SV Volksbank Haubi's Petzenkirchen-Bergland zum 2:5 unsere Nr 10, Marcel Doppler, schießt den Ball durch einen indirekten Freistoß am Elfmeterpunkt durch eine 10 Mann Mauer. PHLPP, Ticker-Reporter

Gegen Ende der Begegnung ging es noch einmal heiß her, als Braunauer vom SV Volksbank Haubi's Petzenkirchen-Bergland mit der Roten Karte vorzeitig in die Kabine geschickt wurde (75., Torchancenverhinderung). Nach 87 Minuten beförderte Stefan Essletzbichler des SCU St. Georgen/Y. das Leder zum 3:5 ins gegnerische Netz. Kurz vor Ultimo war noch Patrick Rafetseder per Kopf zur Stelle und zeichnete für das vierte Tor der Gastgeber verantwortlich (90.). Nachdem St. Georgen/Y. zunächst völlig von der Rolle gewesen war, zog er sich am Ende zumindest noch achtbar aus der Affäre. Zu einem Punktgewinn reichte es jedoch nicht mehr.

Den Kampf um die Klasse geht der SCU Günther St.Georgen/Y in der Rückrunde von der zwölften Position an. Die formschwache Abwehr, die bis dato 37 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden des SCU St. Georgen/Y. in dieser Saison. St. Georgen/Y. musste sich nun schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der SCU Günther St.Georgen/Y insgesamt auch nur vier Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Der SCU St. Georgen/Y. hat das Pech weiterhin gepachtet. In diesem Spiel setzte es bereits die vierte Pleite am Stück.

Im letzten Hinrundenspiel errang der SV Petzenkirchen drei Zähler und weist als Tabellenvierter nun insgesamt 27 Punkte auf. Mit 33 geschossenen Toren gehört Petzenkirchen offensiv zur Crème de la Crème der 1. Klasse West. Neun Siege und fünf Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des SV Petzenkirchen. Mit vier Siegen in Folge ist Petzenkirchen so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 10.03.2024 empfängt St. Georgen/Y. dann im nächsten Spiel den SV Gottsdorf/M./P, während der SV Volksbank Haubi's Petzenkirchen-Bergland am gleichen Tag beim SV CEMIX Pöchlarn-Golling antritt.

1. Klasse West: SCU Günther St.Georgen/Y – SV Volksbank Haubi's Petzenkirchen-Bergland, 4:5 (1:3)

90 Patrick Rafetseder 4:5

87 Stefan Essletzbichler 3:5

85 Marcel Doppler 2:5

71 Marcel Doppler 2:4

54 Lukas Wutzl 2:3

45 Simon Braunauer 1:3

30 Manuel Mayer 1:2

24 Stefan Rafetzeder 1:1

22 Marcel Doppler 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.