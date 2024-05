Spannung pur: Aschbach siegt über Ybbsitz mit 4:2

Spielberichte

Details Samstag, 18. Mai 2024 02:18

Im Rahmen der 26. Runde der 1. Klasse West lieferten sich der SCU Ybbsitz und die SU Weise Raika Aschbach ein spektakuläres Duell, das mit einem 4:2 für die Gäste endete. Die Begegnung war geprägt von dynamischen Angriffen und einer eindrucksvollen Torfolge, die das Publikum bis zum Schlusspfiff in Atem hielt.

Erste Halbzeit: Rasante Wendungen und packende Tore

Bereits in der ersten Minute des Spiels wurde deutlich, dass beide Teams entschlossen waren, die Führung zu übernehmen. Der Anpfiff durch den Schiedsrichter setzte die Spieler beider Mannschaften in Bewegung und eröffnete eine Phase intensiven Spiels. Die Aschbacher legten vor und erzielten in der 36. Minute den ersten Treffer durch Roland Caprnka, der gekonnt die Abwehr der Ybbsitzer überwand und den Ball ins Netz setzte. Doch der SCU Ybbsitz ließ sich nicht unterkriegen und antwortete schnell. Felix Wodicka, ein Schlüsselspieler des Heimteams, traf in der 40. Minute zum 1:1, indem er eine Lücke in der Abwehr der Aschbacher nutzte. Das Spiel nahm an Intensität zu, und nur zwei Minuten später, in der 42. Minute, brachte Miralem Supur die Gäste wieder in Führung, indem er das 1:2 markierte. Mit diesem Stand ging es in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit: Aschbach setzt sich durch

Nach der Pause kehrten beide Teams mit erkennbarer Entschlossenheit zurück auf das Feld. Aschbach verstärkte seinen Angriffsdruck und baute in der 70. Minute die Führung weiter aus. Igor Miseje war es, der nach einer gut koordinierten Aktion das 1:3 erzielte und somit die Hoffnungen der Ybbsitzer auf ein Comeback schwächte. Doch die Gastgeber zeigten Widerstand und kamen in der 79. Minute erneut heran. Wodicka, der bereits in der ersten Hälfte geglänzt hatte, bewies seine Klasse erneut und verkürzte auf 2:3. Die Spannung im Stadion erreichte ihren Höhepunkt, als beide Teams um den nächsten Treffer kämpften. Doch es war Julian Andreas Neudorfhofer von den Aschbachern, der in der 87. Minute den entscheidenden Schlag setzte. Mit einem präzisen Schuss erhöhte er auf 2:4 und sicherte den Sieg für die Gäste.

Das Spiel endete schließlich mit einem 2:4, wobei die Aschbacher ihre Überlegenheit im Spiel bewiesen und wichtige Punkte für die Tabelle sammelten. Trotz der Niederlage zeigte der SCU Ybbsitz eine kämpferische Leistung und konnte phasenweise mit den Gästen mithalten. Das Spiel war ein Beweis für die Spannung und das hohe Niveau in der 1. Klasse West.

1. Klasse West: Ybbsitz : Aschbach - 2:4 (1:2)

87 Julian Andreas Neudorfhofer 2:4

79 Felix Wodicka 2:3

70 Igor Miseje 1:3

42 Miralem Supur 1:2

40 Felix Wodicka 1:1

36 Roland Caprnka 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.