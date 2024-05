SV Neumarkt sichert sich siebenten Heimsieg

Spielberichte

In einer Begegnung der 26. Runde der 1. Klasse West feierte der SV Neumarkt/Y. gegen die Union Haag einen knappen 3:2-Erfolg. In einem Duell zweier Teams aus dem Niemandsland der Tabelle fuhr der SV auf eigener Anlage den siebenten "Dreier" ein. Die im Frühjahr bislang starken Haager hingegen gingen am Pfingstsonntag leer aus.

Neumarkt mit knapper Führung

Der Startpfiff ertönte und die Heimmannschaft übernahm sofort die Initiative. Trotz einiger Halbchancen auf beiden Seiten gelang es keinem der Teams, in den ersten Minuten klare Akzente zu setzen. Die erste signifikante Aktion kam in der 24. Minute, als Julian Sambs mit einer beeindruckenden Einzelleistung durch die Verteidigung der Haager tanzte. Sein präzises Zuspiel fand Jakub Mikula, der mit einer geschickten Körpertäuschung Union-Torwart Christoph Stölnberger überwand und zum 1:0 einschob. Kurz vor der Halbzeit verhinderte der Gästegoalie mit einer spektakulären Parade einen weiteren Treffer der Heimmannschaft.

Mikula und Mayrhofer schnüren Doppelpack

Nach der Pause erhöhte Neumarkt die Führung in der 50. Minute wieder durch Mikula, der nach einem Fehler in der Haager Verteidigung eiskalt vor dem Tor blieb und das 2:0 erzielte. Die Gäste antworteten jedoch vehement und erzielten in der 77. Minute den Anschlusstreffer zum 2:1. Robin Mayrhofer wusste eine Unachtsamkeit in der Neumarkter Abwehr zu nutzen und brachte den Ball im Kasten unter.

In der 80. Minute traf der ebenerst eingewechselte Daniel Stöger zur Vorentscheidung - der Joker traf mit einem kraftvollen Vollspannschuss. Doch Haag gab sich nicht geschlagen und schaffte in der 88. Minute durch einen spektakulären Fallrückzieher von Mayrhofer den Anschlusstreffer zum 3:2. Das Match stand nun auf Messers Schneide, die Neumarkter ließen sich die Butter aber nicht vom Brot nehmen und brachten den hauchdünnen Vorsprung ins Ziel.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Rammlihnrein erstellt.

