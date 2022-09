Punkteteilung zwischen Haag und Petzenkirchen

Details Sonntag, 18. September 2022 00:10

1. Klasse West: Über 150 Zuschauer kamen in die Varta-Arena und wollten das Spiel der 6. Runde mitverfolgen. 1:1 hieß es nach dem Spiel von Haag gegen den SV Petzenkirchen. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung.

Die Gäste erwischten zunächst den besseren Start. Der SV Petzenkirchen ging durch Marcel Doppler in der 15. Minute in Führung. Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Robin Mayrhofer bereits wenig später besorgte (19.). Als der Unparteiische das Spiel beendete, blieb der folgende Eindruck: Einen offenen Schlagabtausch lieferten sich beide Teams nach dem Seitenwechsel wahrlich nicht, sodass es am Ende beim Unentschieden blieb.

Petzenkirchen klettert hoch, Haag noch ungeschlagen

Mit neun Punkten aus fünf Partien ist die Union Haag noch ungeschlagen und rangiert derzeit auf dem vierten Tabellenplatz. Die Heimmannschaft bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat Haag zwei Siege und drei Unentschieden auf dem Konto.

Ein Punkt reichte dem SV Volksbank Haubi's Petzenkirchen-Bergland, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun sieben Punkten stehen die Gäste auf Platz sieben. Am SV Petzenkirchen gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst fünfmal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der 1. Klasse West. Am liebsten teilt Petzenkirchen die Punkte. Aber gewinnen kann die Mannschaft definitiv auch, was sie in dieser Saison bisher einmal bewies. Nur einmal ging der SV Volksbank Haubi's Petzenkirchen-Bergland in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Die Union Haag stellt sich am Sonntag (16:00 Uhr) beim SV Gottsdorf/M./P. vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt der SV Petzenkirchen den ASK SAR Hausmening.

