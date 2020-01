Achillesferse Defensive - Kienberg/Gaming formt Mannschaft für nächste Saison

Details Montag, 27. Januar 2020 09:20

In den ersten vier Matches der Hinrunde sammelte die Mannschaft von ASV Kienberg/Gaming vier Punkte ein, bis zur Winterpause gelang dem Verein aber nur noch ein voller Erfolg gegen St. Aegyd. Mit sieben Zählern überwintert man auf Rang 8 der 2. Klasse Alpenvorland, Kienberg erzielte in der Herbstmeisterschaft 18 Tore, kassierte allerdings auch 34 Gegentreffer. "Wir sind mit der ersten Saisonhälfte nicht zufrieden und haben uns insgesamt mehr erwartet. Wir hatten zwar mit einem Sieg über Hohenberg begonnen und holten auch noch ein Remis, dann verlor unsre Team Partien manchmal knapp und manchmal klar. Unsere Achillesferse war die Verteidigung, wir haben die zweitmeisten Tore der Liga bekommen", lautet die Herbstbilanz von Sektionsleiter Gerhard Bohlheim.

Zwei Abgänge und ein Karriereende

Kienbergs Mannschaft absolvierte in den letzten Wochen bereits mehrere Einheiten auf dem Parkett, im Februar folgt der offizielle Trainingsstart mit zunächst Hallentrainings und Laufeinheiten. Zudem steht ein viertägiges Trainingslager in Bad Tatzmannsdorf am Programm, vier Testspiele wurden außerdem für die kommenden Wochen fixiert. Dabei trifft Kienberg unter anderem auch auf die beiden 1. Klasse Teams von Rehberg (1. Klasse Nordwest-Mitte) und Krummnussbaum 1. Klasse West).

Im Kader des Tabellenachten gab es bisher punktuelle Veränderungen, Lukasz Bienkowski und Lukasz Kalka wurden als Abgänge bekanntgegeben und Dominik Punzengruber beendete seine Karriere. Zwei, drei Spieler werden auf der anderen Seite zur Mannschaft stoßen, dabei könnten ein Verteidiger, ein Spieler für das Mittelfeld und die Defensive sowie ein Mittelfeldakteur verpflichtet werden.

"Lassen wir uns überraschen, wer in dieser Saison Meister wird, es kann noch eine sehr interessante Saison werden", meint Kienbergs Sektionsleiter zur Ausgangslage der 2. Klasse Alpenvorland für das Frühjahr. Gerhard Bohlheim erklärt außerdem zum Abschluss des Gesprächs auf die Frage nach den Zielen seines Vereines in den kommenden Monaten: "Wir wollen auf jeden Fall mehr Punkte als im Herbst holen und schauen, dass wir weniger Tore erhalten als noch in der Hinrunde. Die Rückrunde wird auch eine Vorbereitung auf die kommende Meisterschaft sein, dazu soll die passende Mannschaft gefunden werden. Ein Wunsch unseres Trainers ist es. dass die eigenen Spieler vermehrt in die Kampfmannschaft nachrücken und sich beweisen."

