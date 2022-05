Großrußbach verliert Spitzenspiel beim SK Tulbing

Details Donnerstag, 26. Mai 2022 00:57

2. Klasse Donau: Der SK Tulbing verpasste der USVG Großrußbach vor etwa 150 Fans einen Dämpfer und gewann mit 2:1 gegen den Tabellenführer. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Der Vergleich im Hinspiel war mit einem 2:2-Unentschieden geendet.

Beide Mannschaften legten in Halbzeit eins mehr Augenmerk darauf keinen Gegentreffer zu erhalten. Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Es war die 57. Spielminute, als der SK Tulbing durch Florian Köller vor 150 Zuschauern das 1:0 erzielte. Großrußbach geriet deutlicher in Rückstand, als der SK Tulbing durch einen Freistoß aus gut 28 Metern von Christoph Baumühlner auf 2:0 erhöhte (64.). Kurz vor Ultimo war noch Ovidiu-Alexandru Ionescu zur Stelle und zeichnete für das erste Tor der USVG Großrußbach verantwortlich (85.). Der Tabellenführer versuchte noch die Niederlage abzuwenden, doch der Ausgleich sollte nicht mehr gelingen. Letzten Endes holte der SK Tulbing gegen die Gäste drei Zähler.

Großrußbach kann seine Verfolger nicht abschütteln

Kurz vor Saisonende besetzt der SK Tulbing mit 38 Punkten den vierten Tabellenplatz. Die Angriffsreihe der Gastgeber lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 50 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Der SK Tulbing verbuchte insgesamt elf Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief der SK Tulbing konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Nach 21 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für Großrußbach 42 Zähler zu Buche.

Der SK Tulbing hat das nächste Spiel in zwei Wochen, am 12.06.2022 gegen den FZSV Rußbach. Am Sonntag empfängt die USVG Großrußbach Rußbach.

2. Klasse Donau: SK Tulbing – USVG Großrußbach, 2:1 (0:0)

85 Ovidiu-Alexandru Ionescu 2:1

64 Christoph Baumuehlner 2:0

57 Florian Koeller 1:0