Der ATSV Hollabrunn siegt beim SV Neuaigen

2. Klasse Donau: Etwa 100 Zuschauer kamen zum Sportplatz nach Neuaigen um das Spiel der 23. Runde zu beobachten. Der SV Neuaigen konnte Hollabrunn nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:4. Im Hinspiel hatte Neuaigen vor eigenem Publikum ein 2:0 verbucht.

Abstasten war in diesem Spiel eher ein Fremdwort. Amir Zeka brachte den ATSV Hollabrunn schon in der zweiten Minute in Front. Für das 2:0 und 3:0 war Osman Bozkurt verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (5./17.). Die Überlegenheit von Hollabrunn spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider. In der 52. Minute brachte Patrick Nehme das Netz für den SV Neuaigen zum Zappeln und verkürzte auf 3:1. Doppeltorschütze Osman Bozkurt sah nach 64 Minuten die Gelb-Rote Karte (Kritik). Der ATSV Hollabrunn baute die Führung in der Nachspielzeit aber dennoch aus, als Andrija Dincic in der 92. Minute traf. Schlussendlich reklamierte Hollabrunn einen Sieg in der Fremde für sich und wies Neuaigen in die Schranken.

Tor von Nehme bleibt nur ein Ehrentreffer

Wo beim SV Neuaigen der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 31 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Die Heimmannschaft kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf 13 summiert. Ansonsten stehen noch fünf Siege und drei Unentschieden in der Bilanz.

Fünf Siege, fünf Remis und zwölf Niederlagen hat der ATSV Hollabrunn derzeit auf dem Konto. Zuletzt lief es erfreulich für die Gäste, was acht Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Mit diesem Sieg zog Hollabrunn an Neuaigen vorbei auf Platz zehn. Der SV Neuaigen fiel auf die elfte Tabellenposition.

Am nächsten Sonntag reist Neuaigen zum SV Langenzersdorf, zeitgleich empfängt der ATSV Hollabrunn den FC Würnitz.

2. Klasse Donau: SV Neuaigen – ATSV Hollabrunn, 1:4 (0:3)

92 Andrija Dincic 1:4

52 Patrick Nehme 1:3

17 Osman Bozkurt 0:3

5 Osman Bozkurt 0:2

2 Amir Zeka 0:1