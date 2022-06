Spektakel in Halbzeit zwei: Langenzersdorf besiegt Würnitz hoch

Details Montag, 13. Juni 2022 01:01

2. Klasse Donau: Ein einseitiges Torfestival lieferten sich der FC Würnitz und Langenzersdorf vor rund 50 Fußballfans mit dem Endstand von 0:6. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten des SV Langenzersdorf. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Beide Mannschaften hatten sich im Hinspiel ein enges Match geliefert, das die Gäste am Ende mit 4:3 gewonnen hatten.

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. In Halbzeit zwei ging es dann aber richtig rund. Dennis Ilic glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für Langenzersdorf (48./58.). Für das 3:0 des SV Langenzersdorf sorgte Nico Haferl, der in Minute 70 zur Stelle war. Langenzersdorf baute die Führung aus, indem Ilic wieder zwei Treffer nachlegte (74./84.). Johannes Wurm besorgte in der Schlussphase schließlich den sechsten Treffer für den SV Langenzersdorf (88.). Langzersdorf überrannte Würnitz förmlich mit sechs Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Viererpack von Dennis Ilic

Kurz vor Saisonende steht der FC Würnitz mit 18 Punkten auf Platz zwölf. Mit 65 Toren fing sich die Heimmannschaft die meisten Gegentore in der 2. Klasse Donau ein. Nun musste sich Würnitz schon 15-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist beim FC Würnitz noch ausbaufähig. Nur drei von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Der SV Langenzersdorf liegt im Klassement nun auf Rang sechs. Erfolgsgarant von Langenzersdorf ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 56 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Durch den klaren Erfolg über Würnitz ist der SV Langenzersdorf weiter im Aufwind.

Die Defensivleistung des FC Würnitz lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen Langenzersdorf offenbarte Würnitz eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

Am nächsten Sonntag reist der FC Würnitz zum SV Stetten, zeitgleich empfängt der SV Langenzersdorf den ATSV Hollabrunn.

2. Klasse Donau: FC Würnitz – SV Langenzersdorf, 0:6 (0:0)

88 Johannes Wurm 0:6

84 Dennis Ilic 0:5

74 Dennis Ilic 0:4

70 Nico Haferl 0:3

58 Dennis Ilic 0:2

48 Dennis Ilic 0:1