Rußbach in Großrußbach chancenlos

2. Klasse Donau: Der FZSV Rußbach konnte der USVG Großrußbach nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel vor etwa 130 Fans mit 0:4. Großrußbach erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Das Hinspiel hatte die Heimmannschaft mit 3:1 für sich entschieden.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Das sollte sich in Halbzeit zwei ändern. Lukas Milanovich brachte den Ball zum 1:0 zugunsten der USVG Großrußbach über die Linie (51.). Jan Pilka erhöhte nur drei MInuten später für Großrußbach auf 2:0 (54.). Für das 3:0 der USVG Großrußbach sorgte Markus Zimmermann, der in Minute 75 zur Stelle war. Großrußbach baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Tobias Flandorfer in der 93. Minute traf. Letztlich feierte die USVG Großrußbach gegen Rußbach nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Großrußbach hat alles in eigener Hand

Das Konto von Großrußbach zählt mittlerweile 45 Punkte. Damit steht die USVG Großrußbach kurz vor Saisonende auf einem starken ersten Platz. Bei Großrußbach greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal 19 Gegentoren stellt die USVG Großrußbach die beste Defensive der 2. Klasse Donau. Nur dreimal gab sich Großrußbach bisher geschlagen. Die USVG Großrußbach befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Der FZSV Rußbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Schlappe behalten die Gäste den achten Tabellenplatz bei. Mit dem Gewinnen tut sich Rußbach weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Am nächsten Sonntag reist Großrußbach zum USV Leitzersdorf, zeitgleich empfängt der FZSV Rußbach den SK Tulbing.

2. Klasse Donau: USVG Großrußbach – FZSV Rußbach, 4:0 (0:0)

93 Tobias Flandorfer 4:0

75 Markus Zimmermann 3:0

54 Jan Pilka 2:0

51 Lukas Milanovich 1:0