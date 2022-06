Rust feiert deutlichen Sieg beim SV Stetteldorf

Details Montag, 13. Juni 2022 01:07

2. Klasse Donau: Rund 85 Besucher kamen nach Stetteldorf. Der SV Rust setzte sich standesgemäß gegen den SV Stetteldorf am Wagram mit 4:1 durch. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Der SV Rust löste die Pflichtaufgabe mit Bravour. Im Hinspiel wurde der SV Stetteldorf mit 1:6 abgeschossen.

Stefan Holzmeier brachte den Ball zum 1:0 zugunsten des SV Rust über die Linie (12.). Stetteldorf geriet deutlicher in Rückstand, als der SV Rust durch Philipp Weissenböck auf 2:0 erhöhte (22.). Noch vor der Halbzeit legte der Gast seinen dritten Treffer nach (43.) und wieder war der Torschütze Weissenböck. Der SV Rust hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung. Dominik Vogel witterte seine Chance und verwandelte einen Elfmeter zum 1:3 für den SV Stetteldorf am Wagram ein (62.). Für ruhige Verhältnisse sorgte Anton Paukovic, als er das 4:1 für den SV Rust besorgte (67.). Mit dem Ende der Spielzeit strich der SV Rust gegen den SV Stetteldorf die volle Ausbeute ein.

Rust auf Platz drei, Stetteldorf weiter Schlusslicht

Kurz vor Saisonende steht Stetteldorf mit 17 Punkten auf Platz 13. Insbesondere an vorderster Front liegt bei der Heimmannschaft das Problem. Erst 33 Treffer markierte der SV Stetteldorf am Wagram – kein Team der 2. Klasse Donau ist schlechter. Nun musste sich der SV Stetteldorf schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und fünf Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. In den letzten fünf Begegnungen holte Stetteldorf insgesamt nur drei Zähler.

Der SV Rust hat nach dem souveränen Erfolg über den SV Stetteldorf am Wagram weiter die dritte Tabellenposition inne. Der SV Rust weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von zwölf Erfolgen, acht Punkteteilungen und drei Niederlagen vor. Der SV Rust kann zufrieden auf die Endphase schauen, liegt die letzte Niederlage doch schon fünf Spiele zurück.

Am kommenden Sonntag trifft der SV Stetteldorf auf die USVG Großrußbach, der SV Rust spielt am selben Tag gegen den SC Sitzenberg-Reidling.

2. Klasse Donau: SV Stetteldorf am Wagram – SV Rust, 1:4 (0:3)

67 Anton Paukovic 1:4

62 Dominik Vogel 1:3

43 Philipp Weissenboeck 0:3

22 Philipp Weissenboeck 0:2

12 Stefan Holzmeier 0:1