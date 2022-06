Kantersieg zum Abschluss: Meister Großrußbach zerlegt Stetteldorf

Details Samstag, 18. Juni 2022 01:39

2. Klasse Donau: Meister! Großrußbach spielte sich zum Saisonabschluss in einen wahren Rausch und schoss den SV Stetteldorf vor mehr als 80 Fußballfans mit 7:0 ab. Die USVG Großrußbach setzte sich standesgemäß gegen Stetteldorf durch. Im Hinspiel hatten sich die Mannschaften mit einem 1:1-Unentschieden getrennt.

Der SV Stetteldorf am Wagram geriet in der zehnten Minute durch Jürgen Lukas Hutterer ins Hintertreffen. Bereits in der zwölften Minute erhöhte Großrußbach den Vorsprung durch einen Penalty von Mehmet Özcan. Marco Schmidhuber gelang ein Doppelpack (19./36.), mit dem er das Ergebnis auf 4:0 hochschraubte. Tobias Flandorfer (39.) und Jan Pilka (41.) brachten die USVG Großrußbach mit zwei schnellen Treffern weiter nach vorne. Dem SV Stetteldorf wurde in Abschnitt eins das Fell über die Ohren gezogen: Immer wieder griff der Keeper des Gasts bis dahin hinter sich. Schmidhuber überwand den gegnerischen Schlussmann zum 7:0 für Großrußbach (68.). Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter fuhr die Heimmannschaft einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Großrußbach im Meister-Rausch!

Die USVG Großrußbach beendet diese erfolgreiche Saison auf dem ersten Tabellenplatz und spielt damit im kommenden Fußballjahr eine Etage höher. Der Defensivverbund von Großrußbach ist nur äußerst schwer zu knacken. Die 21 kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. Die Abschlussbilanz der USVG Großrußbach: stolze 15 Siege, sechs Remis und nur drei Niederlagen. Großrußbach war auf Kurs 1. Klasse und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Nach allen 24 Spielen findet sich Stetteldorf auf Rang 13 wieder und kann sich bald auf die nächste Spielzeit in der 2. Klasse Donau vorbereiten. Insbesondere an vorderster Front kommt der SV Stetteldorf nicht zur Entfaltung, sodass nur 33 erzielte Treffer auf das Konto des SV Stetteldorf am Wagram gehen. Mit nun schon 15 Niederlagen, aber nur vier Siegen und fünf Unentschieden sind die Aussichten von Stetteldorf alles andere als positiv. Vom Glück verfolgt war der SV Stetteldorf am Wagram in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

2. Klasse Donau: USVG Großrußbach – SV Stetteldorf am Wagram, 7:0 (6:0)

68 Marco Schmidhuber 7:0

41 Jan Pilka 6:0

39 Tobias Flandorfer 5:0

36 Marco Schmidhuber 4:0

19 Marco Schmidhuber 3:0

12 Mehmet Oezcan 2:0

10 Juergen Lukas Hutterer 1:0