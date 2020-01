Richtung stimmt bei Gänserndorf Süd - Wolfgang Schabhüttl übernimmt Traineramt

Details Mittwoch, 29. Januar 2020 15:57

Die ersten vier Partien in der Herbstsaison der 2. Klasse Marchfeld verliefen für FC Gänserndorf-Süd nicht nach Wunsch, man kassierte vier hohe Niederlagen und blieb ohne eigenen Treffer. In der fünften Runde gelang aber eine große Überraschung, mit dem 1:0 gegen Weikersdorf feierte die Mannschaft nach vier Jahren wieder einen vollen Erfolg. In der vorletzten Runde teilte sich die Mannschaft mit Breitensee die Punkte, mit vier Zählern überwintert der Verein auf Rang 11 und damit nicht an der letzten Stelle der Liga. "Wir sind alle sehr zufrieden, so erfolgreich waren wir schon lange nicht. Finanziell geht es auch besser und wir konnten Schulden abbauen. Wir sind nicht Letzter und konnten die rote Laterne abgeben, der Verein hat zudem eine erfolgreiche Damenmannschaft", zeigt sich Gänserndorf-Süd Obmann Johannes Kruty mit der Entwicklung des gesamten Vereins in der letzten Zeit sehr glücklich.

Kooperation in der Jugend

Auch m Nachwuchssektor gibt es bei Gänserndorf-Süd Neuigkeiten. Der Verein hat sich mit Gänserndorf zu einer Kooperation zusammengeschlossen. Die Jugendmannschaften werden jetzt beim Verband angemeldet und ab Sommer nimmt der Nachwuchs auch an der Meisterschaft teil. Auch Eventhighlights stehen in der nächsten Zeit am Programm, nachdem das Oktoberfest ein voller Erfolg war und aus alle Nähten platzte, werden Mitte Februar zwei Veranstaltungen ausgetragen. Am 15. Februar feiern die Erwachsenen beim Gschnas, am 16. Februar findet zudem der Kindermaskenball statt und der Verein hofft bei beiden Feiern auf regen Besuch.

Auf der Trainerposition gab es bei Gänserndorf-Süd im Winter eine Änderung, da Peter Ehrenstrasser ab jetzt die Jugend trainiert, übernimmt Wolfgang Schabhüttl, der Ex-Trainer von Matzen, das Coaching der Kampfmannschaft. Im Kader wird sich in der Transferzeit auch etwas tun und es wird höchstwahrscheinlich punktuell Zugänge geben.

Derzeit trainiert die Mannschaft in der Halle und im Februar sind die ersten Testspiele geplant, im März wird das Training draußen noch einmal intensiviert. "Es läuft alles in eine gute Richtung und wir wollen unseren eingeschlagenen Weg beibehalten. Wenn es so wie im Herbst weitergeht, wären wir schon glücklich und der neue Trainer wird zusätzlich frischen Schwung reinbringen. Wir arbeiten alle daran, dass es mit unserem Verein weiter bergauf geht", zeigt sich Johannes Kruty für die kommende Zeit optimistisch.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten