„Nach Halbzeit noch nichts gewonnen!“ - Trainer Manfred Schimpl

Details Sonntag, 18. Dezember 2022 09:58

Der ATSV Auersthal krönte sich zum Winterkönig in der 2. Klasse Marchfeld. Mit fünf Punkten Vorsprung ist das letzte Wort in der Liga noch nicht gesprochen. Manfred Schimpl, Trainer der Auersthaler weiß darum Bescheid, dass ein Punktepolster nicht viel ausmacht.

Ligaportal: Überlegen Erster, mit 5 Punkten Vorsprung, welches Fazit ziehen Sie aus der Trainersicht vom Herbst?

Schimpl: „Ähnlich wie in der vorherigen Saison, jedoch nur mit einem Unentschieden. Obwohl die Leistung nicht immer gestimmt hat, war die Punkteausbeute überaus respektabel. Im Großen und Ganzen kann man nicht viel raunzen und hoffen, dass wir das im Frühjahr bestätigen und wiederholen können.“

Ligaportal: Ziele kann eigentlich nur der Meistertitel sein, wie werdet Ihr die Wintervorbereitung anlegen?

Schimpl: „Ich möchte mich nicht zu sehr hinauslehnen. Wir sind letztes Jahr um einen Zähler nicht Meister geworden und wir bleiben am Boden. Wir haben noch nichts Großartiges und nichts Besonderes erreicht. Es kommen hoffentlich einige Verletzte retour und erreichen das Leistungsniveau schnell wieder, um positiv in die Meisterschaft zu starten.“

Ligaportal: 46 Tore in 12 Spielen, nur 8 Gegentore, was zeichnet den ATSV Auersthal aus? Wo siehst du vielleicht Verbesserungspotenzial, im Hinblick auf einen möglichen Aufstieg?

Schimpl: „Die wenigsten Gegentore freuen mich mehr, als die meisten erzielten Tore, weil das mehr über einen Mannschaft aussagt, wenn man keine Tore bekommt. Wir haben in einem Spiel sogar vier Tore erhalten, soviele wie in den restlichen Partien. Da wir im Sommer unseren Topscorer verloren haben, haben wir etwas Bauchweh gehabt, dass da vielleicht eine Lücke aufgegangen ist. Bagirtlak hat jetzt schon 21 Tore erzielt, fast soviele wie Sejdini in der abgelaufenen Saison. Er bekommt die Bälle von seinen Mitspielern serviert und verwertet diese in einer unglaublichen Effizienz. Von dem her sind wir gut aufgestellt. Verbesserungen in verschiedenen Bereichen gibt es natürlich immer anzustreben.“

Ligaportal: Wird sich am Spielersektor etwas verändern, bleiben alle Spieler an Bord?

Schimpl: „Es bleiben alle am Bord. Bei den Zugängen wird sich vielleicht ein bisschen etwas tun, vielleicht nehmen wir den ein oder anderen Ergänzungsspieler dazu. Dazu haben wir drei Langzeitverletzte, die hoffentlich zurückkehren werden. Also sind wir von der Kaderbreite gut aufgestellt.“

Ligaportal: Wen schätzen Sie als schärfsten Konkurrenten ein, wenn es um den Meistertitel geht?

Schimpl: „Um ehrlich zu sagen, ich weiß gar nicht, inwiefern sich die anderen Teams verstärkt haben. Fest steht, dass nach Halbzeit noch nichts gewonnen ist. Orth war in der letzten Saison noch neun oder zehn Punkte hinter uns. Es geht darum, wer am besten reinkommt, wir werden alles geben und am Ende wird man sehen wer mehr Punkte am Konto hat.“