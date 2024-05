Dezimierter SC Markgrafneusiedl erkämpft Last-Minute-Punkt

Spielberichte

Details Montag, 20. Mai 2024 18:42

Ein interessanter und ungemein spannender Fußballnachmittag in der 26. Runde der 2. Klasse Marchfeld endete mit einem gerechten 2:2-Unentschieden zwischen dem SC Markgrafneusiedl und dem SV Großschweinbarth. Das Kräftemessen zwischen dem Viertplatzierten und dem Tabellendritten fand am Pfingstmontag keinen Sieger. Nach einem 2:0-Erfolg im Hinspiel hatten die Gäste einen erneuten "Dreier" vor Augen, doch am Ende musste Großschweinbarth im Frühjahr mit dem Gegner erstmals die Punkte teilen. Die Markgrafneusiedler beweisen nach einem Platzverweis tolle Moral und erkämpften in numerischer Unterzahl in letzter Minute ein Remis.

Gäste mit knapper Führung

Die Gäste starteten energisch ins Spiel und nutzten ihre erste große Chance in der 31. Minute. Eine präzise Flanke von Rene Stejskal fand Michael Loibl, der aus kurzer Distanz zur Führung traf. Markgrafneusiedl wusste darauf keine Antwort und rannte dem Rückstand vergeblich hinterher. Trotz eines intensiven Spiels und einigen guten Gelegenheiten, unter anderem ein gefährlicher Schuss von Berkan Tan kurz vor der Halbzeitpause, blieb es beim 0:1.

Die zweite Halbzeit begann mit einem aggressiveren Auftreten der Heimmannschaft. Markgrafneusiedl drängte auf den Ausgleich und ihre Bemühungen wurden in der 65. Minute belohnt. Tan, der bereits in der ersten Hälfte gefährlich vor das Tor kam, erzielte mit einem brillanten Freistoß vom linken Strafraumeck das 1:1. Dieser Treffer gab den Hausherren sichtlich Auftrieb, doch das Blatt schien sich schnell wieder zu wenden.

Bayram sieht Rot - Ausgleich in letzter Minute

Nur zwei Minuten nach dem Ausgleich waren die Heimischen nur noch zu zehnt, als Mustafa Bayram die Notbremse ziehen musste und für dieses Vergehen Rot sah. Den daraus resultierenden Elfmeter verwandelte Stejskal souverän zum 1:2. Trotz numerischer Unterlegenheit gab sich Markgrafneusiedl nicht geschlagen. In der 90. Minute zeigte Ali Kaya seine Klasse mit einem geschickt ausgeführten Freistoß, der unter Mithilfe von Gästegoalie Kevin Knürzinger den Weg ins Netz fand.

Das Spiel endete mit einem 2:2-Unentschieden, das beide Teams angesichts der Spielanteile und der gezeigten Leistung als gerecht empfinden dürften. Markgrafneusiedl zeigte eine beeindruckende Moral, indem es trotz Unterzahl und Rückstand einen Weg fand, zurück ins Spiel zu kommen.

2. Klasse Marchfeld: Markgrafneusiedl : Großschw. - 2:2 (0:1)

90 Ali Kaya 2:2

67 Rene Stejskal 1:2

65 Berkan Tan 1:1

31 Andreas Mauser 0:1

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Mad Man erstellt.

