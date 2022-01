In Mödling gibt es wieder den VfB

Details Montag, 03. Januar 2022 13:09

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Benedikt Steiner, Vorstandsmitglied des VfB Mödling, am Wort. Seine Mannschaft liegt in der 2. Klasse Ost/Mitte auf Platz zwölf. Gleich 22 Punkte hinter Winterkönig Velm.

Wichtiger jedoch: In der Bezirkshauptstadt Mödling lebt die Kultmarke VfB wieder auf. Der Verein für Bewegungsspiele Mödling wurde im Jahre 1911 mit den Vereinsfarben Rot-Weiß-Rot gegründet und konnte in seiner Geschichte fünf Mal in Österreichs höchster Spielklasse antreten. Dazu stand man 1988 im Semifinale des ÖFB-Cups und scheiterte erst in der Verlängerung gegen den späteren Sieger Kremser SC an Einzug ins Endspiel.

Nach dem Bundesliga-Abstieg 1995 folgte zwei Jahre später die Fusion mit dem Lokalrivalen FC Admira/Wacker aus der benachbarten Südstadt zum VfB Admira Wacker Mödling. 2012 scheiterte der Versuch eines "Comebacks" noch, aber mittlerweile existiert der VfB Mödling wieder. Noch dazu mit der Traditionsadresse Duursmagasse 13.

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Benedikt Steiner: "Wir sind unzufriedenstellend in die neue Saison gestartet. Nach der ersten Saisonhälfte hatten wir gerade einmal drei Punkte am Konto und kein einziges Spiel gewonnen. Die zweite Saisonhälfte war absolut im Soll. In der Zwischentabelle der ersten Saisonhälfte waren wir nur auf Platz 13, in der der zweiten Saisonhälfte waren wir jedoch Vierter. Positiv kann außerdem hervorgehoben werden, dass wir mit 25 erhaltenen Toren die fünftbeste Defensive hatten. Jedoch mit 23 erzielten Toren nur auf Rang 13 der Liga waren."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Steiner: "Nach der zweiten Saisonhälfte ist die Stimmung im Verein sehr positiv gestimmt. Spieler und Funktionäre sind näher aneinandergerückt."

Bereits sieben Neuzugänge

Ligaportal: Gibt es bereits fixe Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sehen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Steiner: "Es gibt bereits sieben fixe Zugänge: Hüseyin Ekinci, Ajdin Kastrati, Erkan Genc, Berdan Akar, Alexander Stephan, Patrick Bauer und Fredrik Ogunbor. Fixer Abgang ist Ozan Harmanci zu Besiktas Wien."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Steiner: "Ja. Vor allem zu Beginn war unser Kader sehr ausgedünnt. Zu Meisterschaftsstart fielen elf Spieler aus, von denen fünf zum Stammpersonal gehörten. Ilker Karakas, Memo Özbak, Alessandro Stirling, Semi Memis und Manuel Schiller waren verletzt, dazu waren gleich sechs Spieler auf Urlaub. Bis Mitte September waren weitere vier Spieler jeweils für einige Zeit auf Urlaub. Durch diese Umstände fiel der Start in die Saison sehr schwer."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Steiner: "Wir wollen im Frühjahr 30 Punkte holen."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Steiner: "Ja. Wir glauben, dass es während der Vorbereitung Beschränkungen geben kann. Aber die Meisterschaft sollte dann gespielt werden können."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Steiner: "Wenn Velm so weitermacht wie bisher sollte der Aufstieg und Meistertitel klar sein. Sollte Velm schwächeln, erwarten wir jedoch, dass das Trio um Ebergassing, Eichkogel und Achau bereit sein wird."

