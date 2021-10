Sieg gegen Brunn/Geb.: Erlaa macht einen Satz nach vorne

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 04:45

2. Klasse Ost-Mitte: Erlaa erreichte einen deutlichen 4:1-Erfolg gegen die Zweitvertretung von Brunn/Geb. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch der ASK Erlaa wusste zu überraschen.

Matthias Aichinger versenkte die Kugel vor etwa 30 Fans zum 1:0 (20.). Mit einem Tor Vorsprung für Erlaa ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen.

Hassan und Aichinger mit je zwei Toren

David Vujicic sah nach 74 Minuten die Gelb-Rote Karte. Die Gastgeber mussten den Elfmeter-Treffer von Simon Schmied zum 1:1 hinnehmen (75.). Ahmed Hassan brachte den SC Brunn/Geb. II per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 84. und 92. Minute vollstreckte. Aichinger setzte noch einen drauf und schoss einen weiteren Treffer für den ASK Erlaa kurz vor dem Abpfiff (94.). Am Ende verbuchte Erlaa gegen Brunn/Geb. II einen Sieg.

Beim SC Brunn/Geb. II präsentierte sich die Abwehr angesichts 18 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (20).

Mit diesem Sieg zog der ASK Erlaa an den Gästen vorbei auf Platz zwei. Brunn/Geb. II fiel auf die sechste Tabellenposition. Mit insgesamt 17 Zählern befindet sich Erlaa voll in der Spur. Die Formkurve des SC Brunn/Geb. II dagegen zeigt nach unten.

2. Klasse Ost-Mitte: ASK Erlaa – SC Brunn/Geb. II, 4:1 (1:0)

20 Matthias Aichinger 1:0

75 Simon Schmied 1:1

84 Ahmed Hassan 2:1

92 Ahmed Hassan 3:1

94 Matthias Aichinger 4:1

