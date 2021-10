Mitterndorf spielt Ebreichsdorf II schwindelig

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 04:49

2. Klasse Ost-Mitte: Der SV Mitterndorf kam vor etwa 150 Besuchern gegen die Reserve des ASK Ebreichsdorf zu einem klaren 4:1-Erfolg. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch Mitterndorf wusste zu überraschen.

Die Gastgeber gingen durch Iprayim Bagirtlak in der 30. Minute in Führung. Ehe es in die Kabinen ging, markierte Emrah Bagirtlak das 2:0 für den SV Mitterndorf (45.). Mit der Führung für Mitterndorf ging es in die Halbzeitpause.

Blitzstart nach der Pause

Mit dem 3:0 durch Christoph Wührer schien die Partie bereits in der 46. Minute mit Mitterndorf einen sicheren Sieger zu haben. Laszlo Somlyo beförderte das Leder zum 1:3 von Ebreichsdorf II über die Linie (61.). Sebastian Leutner gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für den SV Mitterndorf (82.). Am Schluss schlug Mitterndorf den ASK Ebreichsdorf II vor eigenem Publikum und rief dabei eine souveräne Leistung ab.

Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition des SV Mitterndorf aus und brachte eine Verbesserung auf Platz zehn ein. In dieser Saison sammelte Mitterndorf bisher vier Siege und kassierte vier Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für den SV Mitterndorf, was neun Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Ebreichsdorf II holte auswärts bisher nur drei Zähler. Die Gäste belegen mit zehn Punkten den zwölften Tabellenplatz. Die bisherige Saisonbilanz des ASK Ebreichsdorf II bleibt mit drei Siegen, einem Unentschieden und vier Pleiten schwach. Die Lage von Ebreichsdorf II bleibt angespannt. Gegen Mitterndorf musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

2. Klasse Ost-Mitte: SV Mitterndorf – ASK Ebreichsdorf II, 4:1 (2:0)

30 Iprayim Bagirtlak 1:0

45 Emrah Bagirtlak 2:0

46 Christoph Wuehrer 3:0

61 Laszlo Somlyo 3:1

82 Sebastian Leutner 4:1

