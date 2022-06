Ebreichsdorf II schießt Hinterbrühl/Gießhübl ab

Details Montag, 13. Juni 2022 01:20

2. Klasse Ost-Mitte: Die Reserve von Ebreichsdorf führte Hinterbrühl/Gießhübl vor knapp 50 Besuchern nach allen Regeln der Kunst mit 6:0 vor. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht. Die Kräfteverhältnisse im Hinspiel waren deutlich verteilt gewesen: Der ASK Ebreichsdorf II hatte einen klaren 4:1-Sieg gefeiert.

Der Gast erwischte einen Blitzstart ins Spiel und traf schon in der zweiten Minute zur frühen Führung. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen. In der 50. Minute brachte Laszlo Somlyo das Netz für Ebreichsdorf II zum Zappeln. Der dritte Streich des ASK Ebreichsdorf II war Daniel Janele vom Elfmeterpunkt aus vorbehalten (53.). Ebreichsdorfs Emir Han Özdemir überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:0 (55.). In der 57. Minute legte Tobias Ruscher zum 5:0 zugunsten des ASK Ebreichsdorf II nach. Ebreichsdorf II baute den Vorsprung in der 83. Minute durch Özdemir weiter aus. Der ASK Ebreichsdorf II überrannte die SG Hinterbrühl/Gießhübl förmlich mit sechs Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Özdemir mit Dreierpack

Hinterbrühl/Gießhübl muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor Saisonende steht der Gastgeber mit 36 Punkten auf Platz elf. Die SG Hinterbrühl/Gießhübl musste sich nun schon 15-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Hinterbrühl/Gießhübl insgesamt auch nur elf Siege und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Trotz des Sieges bleibt Ebreichsdorf II auf Platz vier. Die Offensive des ASK Ebreichsdorf II in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch die SG Hinterbrühl/Gießhübl war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 94-mal schlugen die Angreifer von Ebreichsdorf II in dieser Spielzeit zu.

Hinterbrühl/Gießhübl kam in den letzten fünf Spielen nicht in Fahrt und steckte in dieser Zeit vier Niederlagen ein und entschied kein einziges Match für sich. Dagegen reitet der ASK Ebreichsdorf II derzeit auf einer Welle des Erfolges. Vier Siege und ein Remis heißt hier die jüngste Bilanz.

Die SG Hinterbrühl/Gießhübl tritt am kommenden Sonntag beim FC Laxenburg an, Ebreichsdorf II empfängt am selben Tag den FSV Velm.

2. Klasse Ost-Mitte: SG Hinterbrühl/Gießhübl – ASK Ebreichsdorf II, 0:6 (0:1)

83 Emir Han Oezdemir 0:6

57 Tobias Ruscher 0:5

55 Emir Han Oezdemir 0:4

53 Daniel Janele 0:3

50 Laszlo Somlyo 0:2

2 Emir Han Oezdemir 0:1