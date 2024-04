Korneuburg setzt sich knapp durch!

Spielberichte

Freitag, 27. April 2024

Freitag Abend standen sich die SG Rohrbach/St. Veit und der SC Sparkasse Korneuburg gegenüber. Auf das Heimteam wartete mit dem Titelanwärter eine überaus harte Nuss. Die Gäste wollten im Kampf um die Krone vorlegen und so ihren Hauptkonkurrenten Gloggnitz unter Druck setzen. Außerdem ging es nach dem Remis gegen die St. Pölten Juniors darum, sofort wieder auf die Siegerstraße zurückzukehren. Ein weiterer Punkteverlust sollte unbedingt vermieden werden. Das gelang schließlich auch. Mit einem hauchdünnen Auswärtssieg im Gepäck trat man zufrieden die Heimreise an.

Etatmäßige Führung

In etwa 220 Zuschauer strömten auf die Liese Prokop Sportanlage. Die ortsansässigen Fans wünschten sich eine Reaktion ihrer Jungs auf die 0:3 Pleite in Krems am vergangenen Spieltag. Jedem war klar, dass für einen zählbaren Erfolg schon so ziemlich alles optimal laufen müsste. Aber zumindest sollte dem Favoriten das Leben mit einer beherzten Leistung so schwer wie möglich gemacht werden. Und die Heimischen schafften es tatsächlich, kämpferisch eine äußerst starke Leistung abzurufen. Korneuburg hatte Probleme, sich durch die gegnerischen Defensivreihen zu kombinieren. Emir Mönün sorgte dann aber nach rund einer halben Stunde doch dafür, dass sein Team in Führung ging. Der Mittelfeldspieler lieferte mal wieder ein unwiderstehliches Solo und behielt final auch im Abschluss noch die Nerven. Eine überaus starke Einzelaktion! Das sollte es im ersten Durchgang aber noch nicht gewesen sein. Unmittelbar vor dem Seitenwechsel legten die Jungs von Trainer Gerald Schalkhammer nach. Ein Freistoß wurde gefährlich in Richtung des Fünfers getreten. Mehmet Olgun agierte als Unglücksrabe und beförderte die Wuchtel ins eigene Gehäuse. Somit ging es doch noch mit einer klaren Führung für die Gäste in die Kabinen.

Underdog verkürzt

In der Pause hatte das Trainerteam der SG Rohrbach/St. Veit die schwere Aufgabe, seine Burschen wieder aufzurichten. Das Eigentor und der damit verbundene 0:2 Rückstand musste möglichst schnell aus den Köpfen raus. Es scheint, als hätten die Verantwortlichen eine tolle Ansprache geliefert. Die Spieler der Heimmannschaft kamen wieder voll motiviert auf den Rasen zurück. Sie knüpften an die starke erste Hälfte an. Die Defensivarbeit funktionierte. Und natürlich versuchte man auch, Nadelstiche zu setzen. Einer dieser Versuche führte dann in der 70. Minute tatsächlich zum Anschlusstreffer. Die Wuchtel wurde in der eigenen Spielhälfte erobert und dann schaltete man blitzschnell um. Über mehrere Stationen lief der Ball, ehe er bei Marco Moser landete. Dieser legte den Ball noch am gegnerischen Verteidiger vorbei und schob ihn dann mustergültig ins lange Eck. Somit waren die Hausherren endgültig in der Partie zurück. Und Spannung lag wieder in der Luft. Die Gastgeber hatten nun das Ziel, in der verbleibenden Zeit unbedingt noch den Ausgleich zu erzielen. Sie probierten und taten ihr Bestes. Letztlich fehlte aber die Durchschlagskraft, um den Favoriten noch einen Treffer einzuschenken. Die Korneuburger brachten die knappe Führung über die Ziellinie und kehrten auf die Siegerstraße zurück. Jetzt kann man in Ruhe beobachten, was die Konkurrenz um den Titel an diesem Wochenende so macht.

Stimme zum Spiel

Gerald Schalkhammer (Trainer SC Sparkasse Korneuburg):

„Der Auftritt war absolut in Ordnung. Toll, mit welcher Dynamik und Entschlossenheit das Führungstor erzielt wurde. Das 2:0 ist dann natürlich auch zu einem optimalen Zeitpunkt, noch vor der Pause, gefallen. Nach dem Anschlusstreffer haben wir fünf Minuten gebraucht, um uns wieder zu finden. Dann haben wir das souverän heimgespielt.“

Die Besten: Daniel Sudar (Mittelfeld SC Sparkasse Korneuburg), Emir Mönün (Mittelfeld SC Sparkasse Korneuburg), Armin Mujakic (Sturm SC Sparkasse Korneuburg)

Details

