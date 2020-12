2. Klasse Ost: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Details Montag, 21. Dezember 2020 11:23

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 2.251.927 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Mirza Tursunovic (SC Margarethen/M.)

Endergebnis:



1. Mirza Tursunovic (SC Margarethen/M. / 3524 Stimmen)

2. Ivica Barbulovic (ATSV Fischamend / 1831 Stimmen)

3. Rastislav Hevessy (SC Edelstal / 875 Stimmen)

4. Dominik Sulzgruber (ATSV Fischamend / 506 Stimmen)

5. Manfred Biese (SV Hundsheim / 492 Stimmen)

6. Fabian Hruby (SV Prellenkirchen / 293 Stimmen)

7. Dominic Hiller (SC Margarethen/M. / 218 Stimmen)

8. Stefan Feitsch (SC Rohrau/G. / 203 Stimmen)

9. Fabian Fritz (SC Margarethen/M. / 138 Stimmen)

10. Michael Peterka (SC Wolfsthal / 119 Stimmen)