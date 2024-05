Spannung pur: SC Edelstal dreht das Spiel gegen USC Wilfleinsdorf

Spielberichte

Details Sonntag, 05. Mai 2024 02:13

Ein Match, das Spannung und Wendungen bot, fand zwischen dem SC Edelstal und dem USC Wilfleinsdorf statt. Die Begegnung, die mit einem 4:2-Endstand zugunsten des SC Edelstal endete, war eine Achterbahn der Emotionen für die Fans. Die erste Halbzeit schloss mit einem Gleichstand von 2:2, aber die zweite Hälfte gehörte ganz den Edelstalern, die mit zwei weiteren Toren den Sieg sicherstellten.

Ein holpriger Start für den SC Edelstal

Das Spiel begann mit einem sofortigen Druck der Wilfleinsdorfer, was sich schon in der 15. Minute bezahlt machte. Semir Kapic brach die Stille mit einem fulminanten Schuss und brachte seine Mannschaft, den USC Wilfleinsdorf, mit 1:0 in Führung. Nur 15 Minuten später verdoppelte derselbe Spieler das Ergebnis, was die Wilfleinsdorfer in eine komfortable Position brachte. Dieser schnelle Vorsprung schien den SC Edelstal zunächst zu schockieren, jedoch fanden sie noch vor der Halbzeitpause zurück ins Spiel.

Die Wende des SC Edelstal

Die Antwort des SC Edelstal ließ nicht lange auf sich warten. Lukas Krisztin wurde zum Helden der ersten Halbzeit, indem er zwei Tore in schneller Abfolge erzielte. Sein erster Treffer in der 31. Minute und der Ausgleich in der 45. Minute stellten die Weichen für ein ausgeglichenes Spiel. Krisztins Leistung war entscheidend für die Moral der Edelstaler und leitete die Wende ein.

Die zweite Halbzeit gehörte ganz den Edelstalern, die ihre Leistung noch steigerten. In der 68. Minute brachte Juray Török sein Team erstmals in Führung. Sein Tor zum 3:2 zeigte die Entschlossenheit des SC Edelstal, das Spiel zu drehen. Der endgültige Sargnagel für die Wilfleinsdorfer wurde in der 76. Minute gesetzt, als Mathias Glock den Ball im Netz zum 4:2 Endstand unterbrachte. Dieses Tor besiegelte den Sieg für den SC Edelstal und markierte einen triumphalen Abschluss eines Spiels, das von Rückschlägen und beeindruckenden Comebacks geprägt war.

Als das Spiel in der 90. Minute endete, bestätigte der Schlusspfiff den Sieg des SC Edelstal über den USC Wilfleinsdorf. Die Edelstaler zeigten eine bemerkenswerte Moral und Kampfgeist, indem sie einen frühen Rückstand überwanden und das Spiel zu ihren Gunsten drehten. Mit diesem Sieg unterstreicht der SC Edelstal seine Ambitionen und die Fähigkeit, auch unter Druck zu bestehen.

2. Klasse Ost: Edelstal : Wilfleinsdorf - 4:2 (2:2)

76 Mathias Glock 4:2

68 Juray Török 3:2

45 Lukas Krisztin 2:2

31 Lukas Krisztin 1:2

30 Semir Kapic 0:2

15 Semir Kapic 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.