ASK Kleinneusiedl kommt beim FK Hainburg nur zu einem Unentschieden

Details Samstag, 04. Mai 2024 03:55

In einem packenden Fußballspiel standen sich FK Quick Logistics Hainburg und ASK Kleinneusiedl-Enzersdorf/Fischa gegenüber. Das Spiel, das mit großer Spannung erwartet wurde, endete mit einem gerechten 2:2 Unentschieden. Beide Teams zeigten eine beeindruckende Leistung, wobei die Tore über die gesamte Spielzeit verteilt fielen und die Zuschauer bis zur letzten Minute in Atem hielten.

Ein frühes Unglück und eine schnelle Antwort

Das Spiel begann mit einem schnellen Schock für die Heimmannschaft, als Attila Csöllei von FK Hainburg bereits in der 16. Minute ein Eigentor schoss, was ASK Kleinneusiedl in Führung brachte. Dieser frühe Rückstand setzte den Fußballklub Hainburg unter Druck, doch sie ließen sich nicht entmutigen. Nur fünf Minuten später, in der 21. Minute, gelang es Roland Kovacs, das Spiel mit einem treffsicheren Schuss zum 1:1 zu egalisieren. Dieser schnelle Ausgleichstreffer gab der Hainburg neuen Schwung und sorgte dafür, dass das Spiel offen und spannend blieb.

Spannung bis zum Schlusspfiff

Nach dem Ausgleichstreffer nahm das Spiel an Intensität zu, wobei beide Teams nach Möglichkeiten suchten, in Führung zu gehen. Es war jedoch der FK Hainburg, der in der 56. Minute durch Robert Kocai in Führung ging. Kocai, der eine hervorragende Partie spielte, brachte seine Mannschaft mit einem gekonnten Tor zum 2:1 nach vorne. Dieser Treffer schien der Wendepunkt des Spiels zu sein, da der FK Hainburg daraufhin versuchte, das Ergebnis über die Zeit zu bringen.

Doch ASK Kleinneusiedl gab nicht auf und kämpfte bis zum Schluss um jeden Ball. Ihre Bemühungen wurden in der 90. Minute belohnt, als David Melis mit einem spektakulären Tor den Ausgleich zum 2:2 erzielte. Dieses späte Tor sorgte für Jubel bei den Gästen und stellte sicher, dass ASK Kleinneusiedl einen wichtigen Punkt mit nach Hause nehmen konnte.

Als das Spiel in der 91. Minute schließlich abgepfiffen wurde, endete es mit einem 2:2 Unentschieden, einem Ergebnis, das die Leistungen beider Teams gerecht widerspiegelt. Das Spiel war geprägt von Leidenschaft, Einsatz und einem unerbittlichen Willen, nicht aufzugeben, was es zu einem wahren Highlight für die Fans machte. Beide Mannschaften zeigten, dass sie in der Lage sind, unter Druck zu performen und bis zum letzten Moment um jedes Tor zu kämpfen.

2. Klasse Ost: Hainburg : K.neusiedl - 2:2 (1:1)

90 David Melis 2:2

56 Robert Kocai 2:1

21 Roland Kovacs 1:1

16 Eigentor durch Attila Csöllei 0:1

