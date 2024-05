Unentschieden zwischen SV Hundsheim und SC Au/Leithagebirge

Spielberichte

Details Samstag, 18. Mai 2024 02:45

In einem fesselnden Schlagabtausch trennten sich der SV Hundsheim und der SC Au/Leithagebirge mit einem 1:1-Unentschieden. Das Spiel, das in der 23. Runde der 2. Klasse Ost stattfand, bot zahlreiche Höhepunkte und ließ die Fans beider Mannschaften bis zum letzten Pfiff auf den Ausgang hoffen.

Erste Halbzeit: Führung durch Elfmeter

Das Spiel begann dynamisch mit einem schnellen Vorstoß von Lukas Ankhelyi vom SV Hundsheim in der 2. Minute, der nur knapp sein Ziel verfehlte. Kurz darauf zeigten auch die Gäste ihre Gefährlichkeit in einem Konter, der jedoch über das Tor ging. In der 7. Minute verpasste SC Au/Leithagebirge eine große Chance zur Führung, nachdem ein präziser Stanglpass nicht verwertet werden konnte. Die Hundsheimer erhöhten den Druck und erspielten sich in der 20. Minute gleich zwei Großchancen, die jedoch der Torwart und ein Verteidiger des SC Au/L. zunichte machten.

Florin Veresteanu tanzt die Abwehr aus, der dritte Spieler lässt im Strafraum das Bein stehen, der Schiri gleich daneben - klarer Strafstoß! Norbert Ecker, Ticker-Reporter

Der Wendepunkt der ersten Halbzeit kam in der 22. Minute: Nach einem Foulspiel an Florin Veresteanu entschied der Schiedsrichter auf Strafstoß für den SV Hundsheim. Lukas Ankhelyi trat an und verwandelte sicher zum 1:0. Kurz darauf zeigte Filip Piroha in der 31. Minute seine Klasse, scheiterte jedoch knapp am Torwart. Florin Pop setzte in der 38. Minute mit einem Distanzschuss, der die Latte traf, ein weiteres Ausrufezeichen. Die Hundsheimer gingen mit einer verdienten Führung in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit: Ausgleich und vergebene Chancen

Nach der Pause suchten beide Teams die Entscheidung. Florin Veresteanu sorgte mit einem spektakulären Dribbling für Aufregung, wurde im Strafraum zu Fall gebracht, doch ein Elfmeterpfiff blieb dieses Mal aus. Der Sportclub Au/Leithagebirge antwortete mit einem gefährlichen Kopfball nach einer Flanke in der 67. Minute, der das lange Eck fand und zum 1:1 Ausgleich durch Milos Stankovic führte. Nur wenige Minuten zuvor, in der 64. Minute, hatten die Gäste bereits einen Spielerwechsel vorgenommen, der neue Impulse setzen sollte.

Stanglpass von rechts, Lukas Ankhelyi mit der Ferse, knapp am langen Eck vorbei. Norbert Ecker, Ticker-Reporter

In der 74. Minute hätte der SV Hundsheim fast wieder die Führung erlangt, doch ein genialer Stanglpass von Lukas Ankhelyi wurde nur knapp verfehlt. Beide Teams drängten in den Schlussminuten auf den Siegtreffer, konnten jedoch ihre Chancen nicht mehr nutzen. Das Spiel endete mit einem gerechten Unentschieden, wobei beide Teams bewiesen, dass sie bis zum letzten Moment um jeden Punkt kämpfen.

Die 90 Minuten waren geprägt von Spannung und Emotionen, und obwohl keine weiteren Tore fielen, lieferten sich der SV Hundsheim und der SC Au/Leithagebirge ein Match, das den Zuschauern noch lange in Erinnerung bleiben wird.

2. Klasse Ost: Hundsheim : Au/L. - 1:1 (1:0)

66 Milos Stankovic 1:1

23 Lukas Ankhelyi 1:0

