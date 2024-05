Spannender Schlagabtausch: SV Prellenkirchen erringt knappen 4:3-Sieg gegen ATSV Fischamend

Spielberichte

Details Samstag, 18. Mai 2024 02:50

In einer dramatischen Begegnung der 23. Runde der 2. Klasse Ost lieferten sich der SV Prellenkirchen und der ATSV Fischamend ein spektakuläres Duell, das erst in den letzten Minuten entschieden wurde. Die Prellenkirchner setzten sich letztlich mit 4:3 durch, nachdem sie zwischenzeitlich im Rückstand waren. Besonders hervorzuheben sind die Leistungen von Milan Sihelsky und Francis Enguelle, die maßgeblich zum Erfolg beitrugen.

Ein nervenaufreibender Start

Bereits in der ersten Minute wurde das Spiel angepfiffen und versprach eine aufregende Partie zu werden. Der ATSV Fischamend erwischte den besseren Start und ging in der 19. Minute durch ein Tor von Noah Toth in Führung. Die Prellenkirchner ließen sich jedoch nicht beirren und fanden in der 25. Minute durch einen brillant ausgeführten Freistoß von Peter Durica zum Ausgleich. Die erste Halbzeit endete mit einem gerechten 1:1, doch das Spiel war noch lange nicht entschieden.

Dramatik pur in der zweiten Hälfte

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag, als Fabian Bayer in der 46. Minute für Fischamend das 2:1 erzielte. Kurz zuvor ereignete ein weiterer Rückschlag für die Prellenkirchner, als Stefan Szakacs in der 46. Minute die Rote Karte sah. Doch der SV Prellenkirchen ließ sich nicht unterkriegen und kämpfte weiter. Trotz Unterzahl und einem weiteren Tor durch Fabian Bayer in der 55. Minute, das die Fischamender mit 3:1 in Führung brachte, gaben die Prellenkirchner nicht auf.

Rote Karte (ATSV Fischamend) für: Nummer 10 Torraub! Herbert Trinktwas, Ticker-Reporter

In der 68. Minute brachte Francis Enguelle mit seinem ersten Tor den SV Prellenkirchen wieder ins Spiel und verkürzte auf 2:3. Dieses Tor schien der Wendepunkt zu sein, denn nur neun Minuten später erzielte Enguelle seinen zweiten Treffer und glich damit zum 3:3 aus. Die Spannung erreichte ihren Höhepunkt, als Milan Sihelsky in der 90. Minute mit seinem entscheidenden Tor den 4:3-Sieg für die Prellenkirchner sicherte. Die letzten Minuten waren von Nervenkitzel geprägt, als die Nachspielzeit aufgrund von Verzögerungen auf sieben Minuten ausgedehnt wurde, doch der SV Prellenkirchen hielt dem Druck stand und sicherte sich drei wichtige Punkte.

Die Sensation is perfekt! Herbert Trinktwas, Ticker-Reporter

Dieser Sieg zeigt nicht nur den Kampfgeist des SV Prellenkirchen, sondern auch die Fähigkeit, unter Druck zu performen und ein Spiel zu drehen. Die Fischamender hingegen werden diese Niederlage analysieren müssen, insbesondere wie sie eine Führung nicht über die Zeit bringen konnten. Ein packendes Fußballspiel, das die Fans beider Teams sicherlich noch lange in Erinnerung behalten werden.

2. Klasse Ost: Pr.kirchen : Fischamend - 4:3 (1:1)

90 Milan Sihelsky 4:3

77 Francis Enguelle 3:3

68 Francis Enguelle 2:3

55 Fabian Bayer 1:3

46 Fabian Bayer 1:2

25 Peter Durica 1:1

19 Noah Toth 0:1

