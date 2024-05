SV Hundsheim wird Favoritenrolle in Rohrau gerecht

Spielberichte

Ein intensives Fußballduell zwischen dem SC Rohrau/Gerhaus und dem SV Hundsheim fand in der 22. Runde der 2. Klasse Ost statt. Im Duell zwischen dem Schlusslicht der Tabelle und dem Zweitplatzierten ging es für beide Mannschaften um wichtige Punkte. Die Gäste wurden ihrer Favoritenrolle am Sonntagnachmittag mit einem 3:1-Erfolg gerecht und bleiben mit dem achten Sieg im Frühjahr Tabellenführer Kleinneusiedl an den Fersen.

Pop bringt Favoriten in Front

Hundsheim zeigte gleich zu Beginn des Spiels seine Offensivstärke. Florin Pop war bereits in der 7. Minute nah dran, das erste Tor zu erzielen, jedoch verfehlte seine Annahme knapp das Ziel. In der 27. Minute gelang es Pop, nach einer starken Vorarbeit von Florin Veresteanu, dann aber doch das 0:1 zu erzielen und die Hundsheimer in Führung zu bringen. Der SC Rohrau hatte seine Chance, doch der Ball ging an allen vorbei und verpasste somit eine frühe Ausgleichsmöglichkeit.

Gäste setzen sich durch

Zu Beginn der zweiten Halbzeit gelang den Hausherren der Ausgleich. Mario Sowa nutzte in der 53. Minute ein katastrophales Abwehrverhalten der Hundsheimer und erzielte das verdiente 1:1. Doch die Freude währte nicht lange. In der 65. Minute wurde ein Elfmeter für den SV gepfiffen, nachdem Veresteanu im Strafraum gefoult wurde. Lukas Ankhelyi trat an und verwandelte sicher zum 1:2.

Die Hundsheimer drängten weiter auf das Tor der Heimischen. In der 69. Minute spielte Veresteanu die Verteidigung aus, SC-Torwart Juraj Komornik konnte jedoch einen weiteren Treffer verhindern. Das Schlusslicht hatte in der 76. Minute die große Chance zum Ausgleich, doch Gästegoalie Manuel Rosner zeigte eine herausragende Leistung und hielt die Hundsheimer Führung fest. Die Entscheidung fiel dann in der 79. Minute, als Marian Timm mit einem spektakulären Fernschuss aus rund 30 Metern den Ball zum 1:3-Endstand ins Netz hämmerte.

