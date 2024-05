5 Erol-Tore! SG Sarasdorf/Stixneusiedl fegt Schlusslicht vom Platz

Spielberichte

Details Samstag, 18. Mai 2024 18:21

In einer dominanten Vorstellung zerlegte die SG Sarasdorf/Stixneusiedl den SC Rohrau/Gerhaus mit einem beeindruckenden 7:0 in der 23. Runde der 2. Klasse Ost. Beim Kantersieg des Neuntplatzierten gegen das Schlusslicht der Tabelle avancierte Serhat Erol mit nicht weniger als fünf Tore zum "Man of the Match".

Favorit mit Blitzstart

Das Spiel begann furios, als Erol bereits in der 4. Minute das erste Tor erzielte. Er nutzte seine Schnelligkeit und technische Fähigkeit, um den Ball außerhalb des Strafraums flach ins untere Eck zu schießen. Dieses schnelle Tor setzte den Ton für den Rest des Spiels. Nur sechs Minuten später, in der 10. Minute, erhöhte Sarasdorf / Stixneusiedl durch eine wunderbare Kombination auf 2:0. Bruna spielte einen durchdachten Pass zu Erol, der keine Probleme hatte, den Ball gekonnt im Netz unterzubringen.

Kurz vor der Halbzeitpause, in der 45. Minute, trug sich Bruna selbst in die Torschützenliste ein. Nach einem Freistoß von der Seite wartete Bruna geduldig an der zweiten Stange und köpfte den Ball ohne Gegenwehr zum 3:0 Halbzeitstand ein.

Hausherren legen vier Tore nach

Nach der Pause suchte SC Rohrau/Gerhaus verzweifelt nach einem Weg zurück ins Spiel und kam stark aus der Kabine. Jedoch zeigte sich Sarasdorf / Stixneusiedl unbeeindruckt von den Bemühungen der Gäste und konterte effektiv. In der 59. Minute spielte Bruna, der bereits einen herausragenden Tag hatte, einen Pass in die Tiefe, den Erol zum 4:0 nutzte und damit seinen Hattrick perfekt machte.

Der Torreigen ging weiter, als Ackermann in der 62. Minute einen weiteren Treffer für Sarasdorf / Stixneusiedl erzielte. Sein Tor zum 5:0 war das Produkt einer herausragenden individuellen Leistung und einer präzisen Vorarbeit. Fünf Minuten später baute Erol mit seinem vierten Tor des Tages die Führung weiter aus. Sein Dribbling und die anschließende Platzierung des Balles ins lange Eck ließen dem gegnerischen Torwart keine Chance.

Den Schlusspunkt setzte erneut Erol in der 80. Minute, als er nach einem Fehler in der Abwehr von Rohrau seinen fünften Treffer markierte. Dieses letzte Tor zum 7:0 unterstrich die dominante Leistung der Hausherren.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Florian Ackermann erstellt.

