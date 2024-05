Spätes Tor sichert FK Hainburg den Sieg gegen SC Haslaur

Spielberichte

In einem hart umkämpften Spiel der 2. Klasse Ost konnte der FK Quick Logistics Hainburg einen knappen 1:0-Sieg gegen den SC Haslau erringen. Das entscheidende Tor fiel in der allerletzten Minute der Nachspielzeit, was den Heimsieg umso dramatischer machte. Bis dahin sah es lange nach einem Unentschieden aus, da beide Teams im Verlauf des Spiels starke Abwehrleistungen zeigten und wenige Chancen zuließen.

Keine Tore in Abschnitt eins

Die erste Halbzeit verlief größtenteils ausgeglichen mit einigen Halbchancen auf beiden Seiten, aber keine der Mannschaften konnte eine entscheidende Durchbruchschance kreieren. Das Mittelfeld war hart umkämpft, und beide Teams zeigten, dass sie gut vorbereitet ins Spiel gekommen waren.

Spannung bis zum letzten Pfiff - "Lucky Punch" in der Schlussphase

Nach der Pause änderte sich das Bild kaum. Der FK Hainburg intensivierte zwar die Angriffe, aber die Abwehr des SC Haslau hielt stand. Die Fans mussten lange auf den erlösenden Torjubel warten. Die Spannung im Stadion stieg mit jeder vergehenden Minute, und es schien, als würde das Match ohne Tore enden. Doch dann, als bereits die 90. Minute auf der Uhr stand, gelang Roland Kovacs vom FK Hainburg der entscheidende Treffer. Ein gut platzierter Schuss brachte das 1:0 und ließ das Heimpublikum in Jubel ausbrechen.

Der FK Hainburg zeigte einmal mehr, dass sie in der Lage sind, Spiele auch in den letzten Momenten für sich zu entscheiden - das 1:0 blieb bestehen.

