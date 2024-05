Remis im Top-Duell zwischen ATSV Fischamend und SV Hundsheim

Spielberichte

Details Samstag, 25. Mai 2024 02:27

Ein hart umkämpftes Match in der 24. Runde der 2. Klasse Ost zwischen dem ATSV Fischamend und dem SV Hundsheim endete mit einem gerechten 1:1-Unentschieden. Die Zuschauer erlebten ein Spiel voller Spannung, taktischer Finessen und dramatischer Momente, darunter ein später Ausgleich und eine Rote Karte in den Schlussminuten.

Frühe Führung für die Heimmannschaft

Das Spiel begann mit hohem Tempo, und die Fischamender zeigten bereits in den ersten Minuten, dass sie entschlossen waren, die drei Punkte zu Hause zu behalten. Die Anfangsphase wurde dominiert von intensiven Mittelfeldkämpfen und schnellen Angriffen. Die Hundsheimer hielten gut dagegen, hatten jedoch Mühe, klare Torchancen zu kreieren. Die erste große Chance des Spiels führte in der 13. Minute zum ersten Tor. Nach einer schnellen Kombination und einer präzisen Flanke von Stani Ducar erzielte Fabian Bayer das 1:0 für den ATSV Fischamend.

Schneller Vorstoß des SVH, Thomas Math schließt mit rechts ab, aber zu schwach (16.). Norbert Ecker, Ticker-Reporter

Der Treffer gab den Hausherren weiteren Auftrieb, und sie kontrollierten das Spielgeschehen bis zur Halbzeitpause.

Ausgleich und dramatische Schlussphase

Die zweite Hälfte startete mit einem wacheren SV Hundsheim, der sofort Druck aufbaute. Die Hundsheimer kamen mehrmals gefährlich vor das Tor der Heimelf.

Nächste super Kombination, Abschluss Florin Veresteanu, zum dritten Mal. - Stange (62.)! Norbert Ecker, Ticker-Reporter

Lukas Ankhelyi und Florin Veresteanu verzeichneten mehrere gute Abschlüsse, die jedoch entweder das Ziel verfehlten oder von der Verteidigung geblockt wurden. In der 78. Minute schließlich gelang den Hundsheimern der verdiente Ausgleich. Lukas Ankhelyi, der zuvor schon mehrfach gefährlich aufgetreten war, nutzte eine Unachtsamkeit in der Fischamender Abwehr, umspielte einen Verteidiger und schoss gekonnt ins lange Eck zum 1:1. Dieses Tor brachte neue Energie ins Spiel der Gäste, die nun auf den Siegtreffer drängten.

In der Schlussphase des Spiels überschlugen sich die Ereignisse: In der 90. Minute sah Hidajet Llugiqi vom ATSV Fischamend die Rote Karte, was die Heimmannschaft in den letzten Minuten in Unterzahl zwang. Die Hundsheimer versuchten, die numerische Überlegenheit auszunutzen, doch es blieb beim 1:1, da keine der beiden Mannschaften den entscheidenden Treffer erzielen konnte. Das Spiel endete somit mit einem Unentschieden, das beide Seiten angesichts des Spielverlaufs als gerecht empfinden konnten.

Der ATSV Fischamend und der SV Hundsheim zeigten beide eine engagierte Leistung, die den Fans ein unterhaltsames und spannendes Fußballspiel bescherte. Mit diesem Ergebnis bleiben beide Teams weiter im Spitzenfeld der Tabelle der 2. Klasse Ost.

2. Klasse Ost: Fischamend : Hundsheim - 1:1 (1:0)

77 Lukas Ankhelyi 1:1

13 Fabian Bayer 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.