Prellenkirchen am Boden: 0:6 beim SV Hundsheim

Details Samstag, 24. Oktober 2020 07:00

2. Klasse Ost: Der SV Hundsheim hat die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis gestellt und dem SV Prellenkirchen im dichten Nebel das Fell über die Ohren gezogen: Am Ende hieß es ohne Zuschauer 6:0 für Hundsheim. Der SV Hundsheim setzte sich standesgemäß gegen Pr.kirchen durch.

In der Anfangsphase schaffte es keines der beiden Teams, sich eine Chance zu erarbeiten. Lukas Ankhelyi trug sich in der 22. Spielminute in die Torschützenliste ein. In der 24. Minute brachte Marian Timm das Netz für Hundsheim zum Zappeln und erhöhete auf 2:0. Das 3:0 für den Ligaprimus stellte Lukas Ankhelyi sicher. In der 37. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Das überzeugende Auftreten des Heimteams fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung.

Ankhelyi trifft dreifach

Ankhelyi legte in der 73. Minute zum 4:0 für den SV Hundsheim nach. Der SV Hundsheim überwand durch Mustafa Cetinyuerek den gegnerischen Schlussmann zum 5:0 (77.). Ehe der Abpfiff ertönte, war es Mustafa Shamandi, der das 6:0 aus Sicht von Hundsheim perfekt machte (88.). Mit dem Spielende fuhr Hundsheim einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für den SV Prellenkirchen klar, dass gegen den SV Hundsheim heute kein Kraut gewachsen war.

Videos im Liveticker

Defensiv stabil, vorne treffsicher: Nach dem errungenen Erfolg schaut der SV Hundsheim hoffnungsfroh in die nähere Zukunft. Der Defensivverbund von Hundsheim ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst zwei kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. Der SV Hundsheim setzt den furiosen Saisonstart fort und hat nun schon sieben Siege auf dem Konto.

Die Abwehrprobleme von Prellenkirchen bleiben akut, sodass der Gast weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Der SV Prellenkirchen schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 25 Gegentore verdauen musste. Nach dem vierten Spiel in Folge ohne Dreier wird Prellenkirchen nach unten durchgereicht.

2. Klasse Ost: SV Hundsheim – SV Prellenkirchen, 6:0 (3:0)

22 Lukas Ankhelyi 1:0

24 Marian Timm 2:0

37 Lukas Ankhelyi 3:0

73 Lukas Ankhelyi 4:0

77 Mustafa Cetinyuerek 5:0

88 Mustafa Shamandi 6:0