Hundsheim macht es gegen Sarasdorf/T. zweistellig

2. Klasse Ost: Rund 100 Besucher kamen zum Spiel der 12. Runde. Einen berauschenden 10:0-Sieg fuhr Hundsheim gegen Sarasdorf ein. Der SV Hundsheim setzte sich standesgemäß gegen den Sarasdorf/T. SC durch.

Für das erste Tor sorgte Florin-Sebastian Veresteanu. In der ersten Minute traf der Spieler von Hundsheim ins Schwarze. In der 23. Minute erhöhte Manfred Nikolas Biese auf 2:0 für den Gastgeber. Der Ligaprimus baute die Führung aus, indem Lukas Ankhelyi zwei Treffer nachlegte (30./39.). Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Lubomir Gogolak seine Chance und schoss das 5:0 (42.) für den SV Hundsheim. Hundsheim dominierte Sarasdorf in der ersten Hälfte nach Belieben und schenkte dem Gast gleich einen katastrophalen Rückstand ein.

Treffer im Fünf-Minuten-Takt

Hundsheims Mustafa Cetinyürek überwand den gegnerischen Schlussmann zum 6:0 (72.). Den Vorsprung des SV Hundsheim ließ Marian Timm in der 77. Minute anwachsen. Marian Timm (83.) und Gogolak (87.) brachten Hundsheim mit zwei schnellen Treffern weiter nach vorne. Mit dem Schlusspfiff des Unparteiischen Ramazan Altindas fuhr der SV Hundsheim einen exorbitant hohen Sieg ein und der Sarasdorf/T. SC trat mit einer 0:10-Abfuhr die Heimreise an.

Hundsheim stabilisierte mit den drei Punkten die gute Ausgangsposition im Aufstiegsrennen. Der Defensivverbund des SV Hundsheim steht nahezu felsenfest. Erst zwölfmal gab es ein Durchkommen für den Gegner. Die Saisonbilanz von Hundsheim sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei zehn Siegen und einem Unentschieden büßte der SV Hundsheim lediglich eine Niederlage ein. Neun Spiele ist es her, dass Hundsheim zuletzt eine Niederlage kassierte.

Trotz der Schlappe behält Sarasdorf den neunten Tabellenplatz bei. Im Angriff des Sarasdorf/T. SC herrscht Flaute. Erst 13-mal brachte Sarasdorf den Ball im gegnerischen Tor unter. In dieser Saison sammelte der Sarasdorf/T. SC bisher vier Siege und kassierte acht Niederlagen.

Während der SV Hundsheim am kommenden Samstag den SC Höflein empfängt, bekommt es Sarasdorf am selben Tag mit dem SV Stixneusiedl/Gallbrunn zu tun.

2. Klasse Ost: SV Hundsheim – Sarasdorf/T. SC, 10:0 (5:0)

1 Florin-Sebastian Veresteanu 1:0

23 Manfred Nikolas Biese 2:0

30 Lukas Ankhelyi 3:0

39 Lukas Ankhelyi 4:0

42 Lubomir Gogolak 5:0

72 Mustafa Cetinyuerek 6:0

77 Marian Timm 7:0

80 Lubomir Gogolak 8:0

83 Marian Timm 9:0

87 Lubomir Gogolak 10:0

