Kellerduell: SC Hof/L. deklassiert Margarethen/M.

Details Montag, 01. November 2021 03:31

2. Klasse Ost: Der SC Hof am Leithaberge fertigte den SC Margarethen/M. am Sonntag vor etwa 70 Fans nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 ab. Der SC Hof/L. ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Margarethen/M. einen klaren Erfolg.

Der SC Margarethen/M. geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Alexander Pinter das schnelle 1:0 für Hof/L. erzielte. Für das 2:0 und 3:0 war Raphael Nowak verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (27./45.). Der tonangebende Stil des SC Hof am Leithaberge spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider.

Nowak trifft dreifach

Den Vorsprung des Heimteams ließ Florian Pointinger in der 51. Minute anwachsen. Eigentlich war Margarethen/M. schon geschlagen, als Nowak das Leder zum 0:5 über die Linie beförderte (58.). Mit dem Spielende fuhr Hof/L. einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für den Gast klar, dass gegen den SC Hof/L. heute kein Kraut gewachsen war.

Der SC Hof am Leithaberge machte durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem zwölften Platz.

Der SC Margarethen/M. befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen den SC Hof/L. weiter im Abwärtssog. Die Hintermannschaft von Margarethen/M. steht bislang auf wackeligen Beinen. Bereits 47 Gegentore kassierte der SC Margarethen/M. im Laufe der bisherigen Saison. Nach dem sechsten Spiel in Folge ohne Dreier verliert Margarethen/M. im Klassement weiter an Boden.

Hof/L. bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, zwei Unentschieden und acht Pleiten.

Am nächsten Sonntag reist der SC Hof am Leithaberge zum SC Rohrau/Gerhaus, zeitgleich empfängt der SC Margarethen/M. den ASV Petronell.

2. Klasse Ost: SC Hof am Leithaberge – SC Margarethen/M, 5:0 (3:0)

8 Alexander Pinter 1:0

27 Raphael Nowak 2:0

45 Raphael Nowak 3:0

51 Florian Pointinger 4:0

58 Raphael Nowak 5:0

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!