Krejci sichert Fallbach das Remis beim USV Nappersdorf

Spielberichte

Details Samstag, 27. April 2024 02:35

2. Klasse Pulkautal: Der USV Nappersdorf trennte sich an diesem Freitag vom USC Fallbach mit 1:1. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis vor 70 Fans bestätigte schließlich diese Einschätzung. Das Hinspiel wurde von den beiden Kontrahenten gleichwertig geführt, hatte aber mit Nappersdorf beim 1:0 einen knappen Sieger gefunden.

Mathias Hartl brachte den Tabellenprimus in der 20. Minute in Front. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass die Heimmannschaft mit einer Führung in die Kabine ging. Für den späten Ausgleich war Jan Krejci verantwortlich, der in der 80. Minute zur Stelle war. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Der USV Nappersdorf und Fallbach spielten unentschieden.

Nappersdorf bleibt im Titelrennen

Nach 17 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für Nappersdorf 39 Zähler zu Buche. Wer den USV Nappersdorf besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst 17 Gegentreffer kassierte Nappersdorf. Der USV Nappersdorf erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Der USC Fallbach bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz vier. Zehn Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto. Seit sieben Begegnungen hat Fallbach das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Nächster Prüfstein für Nappersdorf ist der SC Guntersdorf (Samstag, 16:30 Uhr). Der USC Fallbach misst sich am selben Tag mit dem UFC Wildendürnbach (16:00 Uhr).

2. Klasse Pulkautal: USV Nappersdorf – USC Fallbach, 1:1 (1:0)

80 Jan Krejci 1:1

20 Mathias Hartl 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.