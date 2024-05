ATSV Hollabrunn sichert sich spektakulären Heimsieg gegen UFC Wildendürnbach

Spielberichte

Details Samstag, 25. Mai 2024 02:05

In einem aufregenden Fußballabend in der 20. Runde der 2. Klasse Pulkautal, lieferten sich der ATSV Hollabrunn und UFC Wildendürnbach ein torreiches Duell, das die Zuschauer bis zur letzten Minute in Atem hielt. Mit einem 5:3 Endstand gelang es den Hollabrunnern, die wichtigen drei Punkte auf ihrem Konto zu verbuchen. Das Spiel war geprägt von intensiven Angriffen und effektiven Torabschlüssen.

Erste Halbzeit: Hollabrunn legt stark vor

Das Spiel begann mit einem schnellen Anpfiff und bereits in der dritten Minute zeigte Wildendürnbach seine Angriffslust mit der ersten Chance des Spiels.

Topchanche für Wildendürnbach: Thomas Masar lässt 3 Gegner stehen, passt zu Patrik Polomik, der den Ball den Keeper in die Hände schießt (10.). Enzi, Ticker-Reporter

Doch es waren die Hollabrunner, die als erste jubeln durften. In der 15. Minute erzielte Emre Kanceltik durch einen präzisen Kopfball das 1:0 für den ATSV Hollabrunn. Das Tor gab den Gastgebern deutlich Aufwind, und sie erhöhten den Druck weiter.

Nur 21 Minuten später, in der 36. Minute, baute Hollabrunn die Führung durch ein Eigentor von Serkan Ciftci auf 2:0 aus. Wildendürnbach ließ sich jedoch nicht entmutigen und antwortete prompt. Manuel Schütz schoss in der 39. Minute das 2:1 und brachte sein Team wieder ins Spiel. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 45. Minute, gelang Emre Kanceltik erneut ein Treffer, wodurch die Hollabrunner mit einem beruhigenden 3:1 in die Pause gingen.

Zweite Halbzeit: Tore satt und spannende Momente

Die zweite Hälfte begann, wie die erste endete, mit intensiven Angriffen von beiden Teams. ATSV Hollabrunn konnte jedoch schnell wieder die Oberhand gewinnen. Serkan Ciftci erzielte in der 52. Minute das 4:1. Doch Wildendürnbach zeigte erneut Charakter und kämpfte sich zurück ins Spiel.

Topchance für Wildendürnbach: Patrick Polomik flankt in den 16er, Thomas Krista knallt auf die Kugel, Tormann erwischt ihn gerade noch (57.). Enzi, Ticker-Reporter

In der 68. Minute verkürzte Tomas Masar auf 5:2, bevor Manuel Schütz in der 74. Minute sogar das 5:3 markierte und die Spannung weiter aufrecht erhielt.

Trotz mehrerer guter Chancen von Wildendürnbach, insbesondere in den letzten Minuten, als sie das 5:4 anstrebten, gelang es ihnen nicht, den starken Hollabrunner Torhüter ein weiteres Mal zu überwinden. Hollabrunn seinerseits hatte weitere Gelegenheiten, das Ergebnis zu erhöhen, darunter eine "200% Torchance" in der 81. Minute, bei der der Ball nur die Stange traf.

Nach einer nervenaufreibenden Schlussphase beendete der Schiedsrichter das Spiel nach fünf Minuten Nachspielzeit mit einem verdienten 5:3 Sieg für ATSV Hollabrunn. Beide Teams zeigten großen Einsatz und Fußballkunst, doch die Hollabrunner hatten an diesem Abend das bessere Ende für sich.

War ein gutes Spiel von beiden Manschaften. Wildenürmbach hatte viele gute Aktionen/Chancen, aber Hollabrunn hatte mehr.... Enzi, Ticker-Reporter

Das Match bot viele Highlights und war ein wahres Fest für die Fans. Beide Mannschaften verdienen Anerkennung für ihre Leistungen in diesem intensiven Spiel.

2. Klasse Pulkautal: Hollabrunn : Wildendürnbach - 5:3 (3:1)

74 Manuel Schütz 5:3

68 Tomas Masar 5:2

67 Filip Kostic 5:1

52 Serkan Ciftci 4:1

45 Emre Kanceltik 3:1

39 Manuel Schütz 2:1

36 Serkan Ciftci 2:0

15 Emre Kanceltik 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.