Heimsieg gegen Burgschleinitz: Erfolgsserie von Hadres/M. hält weiter an

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 02:45

2. Klasse Pulkautal/Schmidatal: Rund 80 Zuschauer verfolgten das Spiel der 11. Runde zwischen dem UFC Hadres/M. und dem USC Burgschleinitz. Ein Tor machte den Unterschied – Hadres/M. siegte mit 2:1 gegen Burgschleinitz. Vollends überzeugen konnte der UFC Hadres/M. dabei jedoch nicht.

Der Tabellenprimus ging in Minute 19 durch Jörg Kornherr in Front. Vojtech Soupal versenkte die Kugel zum 2:0 für die Gastgeber (21.) Die Hintermannschaft des USC Burgschleinitz ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Das 1:2 des Gasts bejubelte Filip Damborsky (47.). In den 90 Minuten war Hadres/M. im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als Burgschleinitz und fuhr somit einen 2:1-Sieg ein.

Hadres-Markersdorf noch immer ungeschlagen

Mit dem Erfolg macht es sich der UFC Hadres/M. weiter in der Aufstiegsregion bequem. Mit nur fünf Gegentoren hat Hadres/M. die beste Defensive der 2. Klasse Pulkautal/Schmidatal. Hadres/M. ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile acht Siege und zwei Unentschieden zu Buche. Mit sieben Siegen in Folge ist der UFC Hadres/M. so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Trotz der Schlappe behält der USC Burgschleinitz den neunten Tabellenplatz bei. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden von Burgschleinitz liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 30 Gegentreffer fing. Der USC Burgschleinitz musste sich nun schon sechsmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Burgschleinitz insgesamt auch nur drei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Hadres/M. tritt kommenden Freitag, um 20:00 Uhr, beim SV Zellerndorf an. Einen Tag später empfängt der USC Burgschleinitz die SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf.

2. Klasse Pulkautal/Schmidatal: UFC Hadres/M. – USC Burgschleinitz, 2:1 (2:0)

19 Joerg Kornherr 1:0

21 Vojtech Soupal 2:0

47 Filip Damborsky 2:1

