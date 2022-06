Nach Sieg beim USC Burgschleinitz: Hadres/M. fast am Ziel

Details Samstag, 04. Juni 2022 01:29

2. Klasse Pulkautal/Schmidatal: Der UFC Hadres/M. setzte sich vor rund 120 Zuschauern standesgemäß gegen den USC Burgschleinitz mit 4:0 durch. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. Hadres/M. enttäuschte die Erwartungen nicht. Die Gäste hatten im nahezu ausgeglichenen Hinspiel mit 2:1 knapp die Nase vorn gehabt.

Petr Osmera machte in der zehnten Minute das 1:0 des UFC Hadres/M. perfekt. Robin Hrobar beförderte das Leder zum 2:0 von Hadres/M. über die Linie (38.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Mit dem 3:0 durch Martin Krammer schien die Partie bereits in der 48. Minute mit dem UFC Hadres/M. einen sicheren Sieger zu haben. Das 4:0 für Hadres/M. stellte Hrobar sicher. In der 52. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Unter dem Strich nahm der UFC Hadres/M. bei Burgschleinitz einen Auswärtssieg mit.

Hadres/M. fehlt nur noch ein Sieg zum Titel

Der USC Burgschleinitz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel.

Mit nur 15 Gegentoren stellt Hadres/M. die sicherste Abwehr der Liga. Der UFC Hadres/M. weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 18 Erfolgen, vier Punkteteilungen und einer Niederlage vor. Hadres/M. kann zufrieden auf die Endphase schauen, liegt die letzte Niederlage doch schon sechs Spiele zurück.

Nächsten Sonntag (17:30 Uhr) gastiert Burgschleinitz bei der SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf, der UFC Hadres/M. empfängt zeitgleich den SV Zellerndorf.

2. Klasse Pulkautal/Schmidatal: USC Burgschleinitz – UFC Hadres/M, 0:4 (0:2)

52 Robin Hrobar 0:4

48 Martin Krammer 0:3

38 Robin Hrobar 0:2

10 Petr Osmera 0:1