Hanfthal nach Aufholjagd doch noch von Manhartsberg besiegt

Details Sonntag, 25. September 2022 01:16

2. Klasse Pulkautal: Nur rund 30 Besucher kamen zu diesem Spiel der 6. Runde. Der UFC Hanfthal und Manhartsberg boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:4. Die Ausgangslage sprach für den SV Manhartsberg, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte.

In der 28. Minute traf Hanfthals Johannes Öfferl zum ersten Mal ins Schwarze. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. Das 1:1 von Manhartsberg stellte Clemens Leitner sicher (54.). Patrick Mikolasek versenkte den Ball in der 66. Minute im Netz des UFC Hanfthal. Jan Nespesny erhöhte für den SV Manhartsberg auf 3:1 (77.). Die Gäste mussten den Treffer von Matthias Leisser zum 2:3 hinnehmen (79.). Den Ausgleichstreffer hatte Hanfthal in Minute 87 im Repertoire. Der Schlusspfiff war zum Greifen nah, als Philip Brand noch einen Treffer parat hatte (92.). Zum Schluss feierte Manhartsberg einen dreifachen Punktgewinn gegen den UFC Hanfthal.

Nach Aufholjagd kam der Nackenschlag

Hanfthal muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In dieser Saison sammelte der UFC Hanfthal bisher einen Sieg und kassierte fünf Niederlagen. Die Lage von Hanfthal bleibt angespannt. Gegen den SV Manhartsberg musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Mit drei Siegen weist die Bilanz von Manhartsberg genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder.

Der SV Manhartsberg setzte sich mit diesem Sieg vom UFC Hanfthal ab und belegt nun mit neun Punkten den fünften Rang, während Hanfthal weiterhin drei Zähler auf dem Konto hat und den elften Tabellenplatz einnimmt.

Der UFC Hanfthal tritt am Freitag, den 30.09.2022, um 20:00 Uhr, beim SV Pulkau an. Einen Tag später (15:30 Uhr) empfängt Manhartsberg den UFC Wildendürnbach.

2. Klasse Pulkautal: UFC Hanfthal – SV Manhartsberg, 3:4 (1:0)

92 Philip Brand 3:4

87 Johannes Oefferl 3:3

79 Matthias Leisser 2:3

77 Jan Nespesny 1:3

66 Patrick Mikolasek 1:2

54 Clemens Leitner 1:1

28 Johannes Oefferl 1:0