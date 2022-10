Fallbach verliert Spitzenspiel gegen Hollabrunn

Details Samstag, 01. Oktober 2022 00:54

2. Klasse Pulkautal: Nichts zu holen gab es am Freitag vor rund 50 Besuchern für Fallbach bei Hollabrunn. Die Heimmannschaft erfreute ihre Fans mit einem 3:1. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich der ATSV Hollabrunn die Nase vorn.

Hollabrunn erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Bruno Horvat traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Der USC Fallbach glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Referee beide Teams mit der knappen Führung für den ATSV Hollabrunn in die Kabinen. Mit einem schnellen Doppelpack (55./60.) zum 3:0 schockte Serkan Ciftci Fallbach. Alexander Kober beförderte das Leder per Freistoß zum 1:3 des Gasts über die Linie (62.). Hollabrunns Jürgen Schmid musste nach 65 Minuten mit Gelb-Rot vom Platz. In den 90 Minuten war Hollabrunn im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als der USC Fallbach und fuhr somit einen 3:1-Sieg ein.

Hollabrunn klettert auf Rang vier

Der Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, wo der ATSV Hollabrunn nun auf dem vierten Platz steht. Die Angriffsreihe von Hollabrunn lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 21 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Vier Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des ATSV Hollabrunn.

In der Tabelle liegt Fallbach nach der Pleite weiter auf dem dritten Rang. Der USC Fallbach baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Nächster Prüfstein für Hollabrunn ist der UFC Hanfthal (Samstag, 15:30 Uhr). Fallbach misst sich am selben Tag mit dem SC Guntersdorf (19:00 Uhr).

2. Klasse Pulkautal: ATSV Hollabrunn – USC Fallbach, 3:1 (1:0)

62 Alexander Kober 3:1

60 Serkan Ciftci 3:0

55 Serkan Ciftci 2:0

6 Bruno Horvat 1:0