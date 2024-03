UFC Drosendorf: Erste Etappe zu ehrgeizigem Punkteziel wurde erfolgreich genommen

2. Klasse Thayatal/Schmidatal

Der UFC Drosendorf ist in der 2. Klasse Thayatal/Schmidatal recht gut aus den Startlöchern gekommen. Mit dem USV Brunn/Wild konnte ein Kontrahent geschlagen werden, der in der Tabelle neun Punkte vor der Drosendorfer Elf lag, im Herbst doppelt so viele Körner gesammelt hatte. Wie geht es nun weiter? Wie ist dieser Sieg einzuordnen? Wie gut war die Vorbereitung? Welche Ziele hat man sich für den weiteren Verlauf der Rückrunde gesteckt? All diesen Fragen sind wir in einem Gespräch mit Tobias Poindl, dem sportlichen Leiter des UFC Drosendorf, nachgegangen.

Ligaportal: Herr Poindl, wie fällt Ihr Resümee zum geglückten Rückrundenauftakt der Mannschaft aus?

Tobias Poindl: Eigentlich durchwegs positiv. Spielerisch hat man gemerkt, dass einige Spieler wieder mit an Bord sind die im letzten halben Jahr leider verletzungsbedingt nicht dabei waren. Man hat somit schon gesehen, dass es aufwärts gegangen ist spielerisch. Das große Defizit war gestern die Chancenverwertung, wir hätten anhand unserer Möglichkeiten mehr Tore schießen müssen, das Fazit ist aber ein grundliegend positives.

Ligaportal: Kann man das so auch über die Vorbereitung sagen?

Tobias Poindl: Grundsätzlich sage ich, war die Vorbereitung durchwachsen. Wir hatten zwei Spiele, mit denen wir sehr zufrieden waren und zwei, wo es absolut nicht oder weniger gepasst hat. Von dem her durchwachsen, wobei wir mit der Trainingsbeteiligung grundliegend zufrieden sind, man hat gemerkt, dass mehr Spieler an Bord sind, eine bessere Grundstimmung da ist.

Ligaportal: Welche Ziele hat man sich nun für das Frühjahr gesteckt?

Tobias Poindl: Natürlich wollen wir ans Mittelfeld anschließen, unseren Zuschauern wieder einen etwas attraktiveren Fußball bieten, wieder mehr Punkte holen. Der Grundstein dafür ist mit der ersten Runde gelegt. Das Punkteziel ist natürlich ein bisschen schwierig, aber wir haben schon gesagt, dass wir um die 20 Punkte holen wollen.

Ligaportal: Nun ist bekanntlich nach dem Spiel schon wieder vor dem Spiel. Welche Art von Aufgabe erwartet die Mannschaft in der nächsten Runde?

Tobias Poindl: Auf uns wartet natürlich wieder ein anderer Gegner. Sie sind spielerisch ein guter Gegner, es gab zuletzt ein knappes Spiel gegen Weitersfeld, von daher wird es wichtig sein, sich defensiv zu stabilisieren, kompakt zu stehen und weiterhin flache Lösungen zu suchen, um – egal wer der Gegner ist – unser Spiel durchziehen zu können.

Ligaportal: Hat sich sonst etwas im Verein getan über den Jahreswechsel?

Tobias Poindl: Im Vorstand hat sich bei uns einiges getan, hier haben wir jetzt ein bisschen einen Umbruch, wir haben seit kurzem viele Junge im Vorstand, das waren die einzigen Veränderungen, die wir zuletzt im Verein gehabt haben.

